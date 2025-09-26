EN
Крысы захватили города Британии и США

2 минуты чтения

Рост популяции крыс в городах Великобритании и США достиг беспрецедентного уровня. По словам экспертов, идеальные условия для них создали потепление климата, рост мусора и неэффективные методы борьбы с грызунами. Об этом пишет Би-би-си.

Житель Англии Джон Гладвин рассказал изданию, что недавно крысы проникли в его дом. По его словам, больше всего он переживал за здоровье своих пятерых детей. «Я слышал, как крысы бегали у нас в шкафах и за панелью ванной. Однажды утром, проснувшись, я услышал, как они дерутся под ванной — визжат и пищат <…> Я беспокоился за здоровье детей, не хотел, чтобы они чем-то заразились», — поделился он.

Мужчина утверждает, что избавиться от крыс ему помогли масло перечной мяты и крысиный яд.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

Гладвин и его семья — не единственные в Британии, кто за последние годы пострадал от нашествия крыс. По данным издания, с 2023 года до середины этого года в муниципалитеты Великобритании было подано более полумиллиона жалоб на этих грызунов.

Нашествие крыс массово фиксируют и в США. Отмечается, что численность грызунов резко выросла, в том числе, в Вашингтоне, Сан-Франциско и Нью-Йорке. По словам местной активистки Кэтлин Коради, в пяти районах Нью-Йорка обитает уже около трех миллионов крыс. 

Издание пишет, что эти грызуны сами по себе не являются «грязными». Проблема в том, что они питаются отходами в канализации и мусорных баках, и могут передавать людям опасные заболевания. Кроме того, крысы поедают сельскохозяйственные продукты и могут загрязнять продовольственные запасы.

На рост численности крыс влияют разные факторы. Технический директор Британской ассоциации по борьбе с вредителями (BPCA) Найл Галлахер утверждает, что этому способствуют растущая популярность фастфуда, нерегулярный вывоз мусора в некоторых районах, а также строительные и дорожные работы, нарушающие структуру канализационных сетей.

Самый разыскиваемый монах
Самый разыскиваемый монах
Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре
Общество13 минут чтения

Кроме того, есть и научные данные, доказывающие, что численность крыс увеличивается из-за глобального потепления. Это объясняет их сильный рост в городах —  асфальт и здания, удерживающие тепло, нагреваются быстрее, чем сельская местность.

Бороться с крысами не так легко, утверждают эксперты. Многие приманки часто не работают потому что крысы не умеют рвать и боятся всего нового — они очень осторожно пробуют пищу.

«Они сначала пробуют совсем чуть-чуть. И если после этого не чувствуют себя плохо, понимают: «Хорошо, это можно есть»», — рассказал профессор экологии из Университета Гринвича Стивен Белмейн. 

Эксперты утверждают, что ключ к гуманной борьбе с крысами — забота об окружающей городской среде. По их словам, если не допускать их к источникам пищи и отходам, отпадает необходимость применять жестокие методы.

