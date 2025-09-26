Эмоциональный разговор Трампа с женой завирусился в сети 

В соцсетях завирусилось видео эмоционального разговора американского президента Дональда Трампа с первой леди США Меланией Трамп. Кадры были сняты после участия главы Белого дома в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

На коротком видео, снятом снаружи вертолета, пара сидит внутри у иллюминаторов и ведет эмоциональную беседу, активно при этом жестикулируя. Мелания в какой-то момент покачала головой, а Трамп, который сидел откинувшись на спинку кресла, нагнулся к супруге и наставил на нее указательный палец.

Кадры, о которых идет речь, были сняты телеканалом Sky News после посадки президентского вертолета у Белого дома в Вашингтоне. Как отмечает журнал People, выйдя из вертолета, чета Трампов прошла мимо журналистов держась за руки.

Поведение Дональда и Мелании Трамп на публике не раз становилось поводом для широкого обсуждения в сети и даже конспирологических теорий. Согласно одной из них, Мелания «находится в заложниках» у Трампа и остается в браке с ним против своей воли.

В 2018 году в сети завирусилось несколько видео, на которых Мелания не дает мужу взять себя за руку на публике. В некоторых эпизодах она уворачивается или отдергивает руку, чтобы поправить прическу, а на одном из них шлепает Трампа по протянутой им руке. Британский таблоид Daily Mail тогда писал, что поведение Мелании, возможно, связано с просочившейся в прессу информацией о сексуальной связи Дональда Трампа и порноактрисы Сторми Дэниэлс.

В конце мая в сети разошлась видеозапись личного общения президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Бриджит Макрон. Кадры были сняты во время их поездки по Юго-Восточной Азии.

Тогда первая леди Франции, выходя из самолета, дала своему супругу пощечину. Как писала газета Le Figaro, в первые секунды после этого Макрон выглядел удивленным, но быстро пришел в себя. Спускаясь по трапу французский президент подал жене руку, но она не приняла ее.