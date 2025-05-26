Макрон получил по лицу от жены перед камерами

Президент Франции Эммануэль Макрон получил по лицу от первой леди Бриджит Макрон в тот момент, когда открылась дверь самолета, прилетевшего во Вьетнам 25 мая. Встречающие политика журналисты Associated Press успели снять этот момент и он быстро завирусился в сети.

В первые секунды, как пишет Le Figaro, Макрон выглядел удивленным, но затем он быстро повернулся и поприветствовал встречающую его делегацию. После этого французский лидер подал жене руку, чтобы спуститься по трапу, но Бриджит не приняла этот жест.

Газета отмечает, что видео быстро распространилось в социальных сетях, в том числе в аккаунтах, которые часто критикуют Макрона. Изначально в Елисейском дворце опровергли подлинность записи, однако позже источник, близкий к окружению президента, рассказал Le Figaro, что между Макроном и его супругой произошла «обычная семейная ссора».

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«Это был момент, когда президент и его супруга в последний раз расслаблялись перед началом поездки, болтая. Это момент соучастия. Только этого и не хватало, чтобы дать повод для теорий заговора», — сказал собеседник издания. Он также подчеркнул, что негативные комментарии в основном распространяли пророссийские аккаунты.

Осенью 2024 года суд в Париже оштрафовал на 13 тысяч евро медиума Амандину Руа и «независимую журналистку» Наташу Рей за распространение слухов о том, что Брижит Макрон — трансгендерная женщина. Так, восемь тысяч евро они должны были выплатить первой леди Франции и еще пять — ее брату Жану-Мишелю Тронье.