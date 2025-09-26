EN
Интернет и мемы

Блогер переплыл море на лодке-ванне

2 минуты чтения 21:02

Британский блогер Макс Фош добрался до архипелага Силли на юго-западе Великобритании, переплыв море в ванне, переоборудованной в плавсредство. Маршрут протяженностью около 45 километров занял почти девять часов, сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, Фош вместе с командой поддержки вышел в море из залива Сэннен-Коув в Корнуолле утром и прибыл в столицу архипелага Хью-Таун около 16:00 по местному времени. На финише его встречали десятки местных жителей. По словам блогера, идея родилась из детской мечты: «Я нашел рисунок, который сделал в шесть лет — на нем я плыву по морю в ванне. И подумал, что нужно воплотить это в реальность», — рассказал блогер.

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
Мир7 минут чтения

Для безопасности за Фошем все время следовала спасательная лодка. «Я хотел убедиться, что никто не будет рисковать из-за моей глупости, — рассказал он. — Но восемь–девять часов в ванне оказались довольно мучительными, моя спина недовольна».

Добравшись до Хью-Тауна, Фош отправился в местный паб. Он заплатил за угощение для гостей, чтобы вместе отпраздновать финиш своего «нелепого путешествия».

Возвращать ванну на материк Фош не стал, уточняет Би-би-си. Вместо этого он передал ее десятилетнему местному жителю, который, по словам блогера, был в восторге от подарка. Судно под названием Billy the Bathtub Boat останется на островах и, как отмечает Фош, может стать местной достопримечательностью.

Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
Мир10 минут чтения

Ютубер пообещал, что официальный ролик о «путешествии мечты» появится на его канале примерно через шесть недель.

Ранее в США состоялось другое необычное морское путешествие. Художник и миколог Сэм Шумейкер пересек около 40 километров открытого океана на каяке, который был целиком выращен из грибного мицелия. Своим экспериментом он хотел привлечь внимание к грибам как к прочному и экологичному материалу, который со временем может заменить пластик.

