Блогер переплыл море на лодке-ванне

Британский блогер Макс Фош добрался до архипелага Силли на юго-западе Великобритании, переплыв море в ванне, переоборудованной в плавсредство. Маршрут протяженностью около 45 километров занял почти девять часов, сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, Фош вместе с командой поддержки вышел в море из залива Сэннен-Коув в Корнуолле утром и прибыл в столицу архипелага Хью-Таун около 16:00 по местному времени. На финише его встречали десятки местных жителей. По словам блогера, идея родилась из детской мечты: «Я нашел рисунок, который сделал в шесть лет — на нем я плыву по морю в ванне. И подумал, что нужно воплотить это в реальность», — рассказал блогер.

Для безопасности за Фошем все время следовала спасательная лодка. «Я хотел убедиться, что никто не будет рисковать из-за моей глупости, — рассказал он. — Но восемь–девять часов в ванне оказались довольно мучительными, моя спина недовольна».

Добравшись до Хью-Тауна, Фош отправился в местный паб. Он заплатил за угощение для гостей, чтобы вместе отпраздновать финиш своего «нелепого путешествия».

Возвращать ванну на материк Фош не стал, уточняет Би-би-си. Вместо этого он передал ее десятилетнему местному жителю, который, по словам блогера, был в восторге от подарка. Судно под названием Billy the Bathtub Boat останется на островах и, как отмечает Фош, может стать местной достопримечательностью.

Ютубер пообещал, что официальный ролик о «путешествии мечты» появится на его канале примерно через шесть недель.

