Интернет и мемы

Мужчина проплыл десятки километров на лодке из грибов

2 минуты чтения 21:48

Американский художник и миколог Сэм Шумейкер преодолел около 40 километров по открытому океану на каяке, полностью выращенном из грибного мицелия. Так он хотел привлечь внимание к грибам как к прочному и экологичному материалу, который в перспективе может заменить пластик. Об этом пишет The Guardian.

По информации издания, каяк не был собран из отдельных грибов — его буквально вырастили целиком. Шумейкер использовал старый рыболовный каяк как форму. Он заполнил ее органическим субстратом, «засеянным» мицелием дикого трутовика Ganoderma polychromum. За шесть недель мицелий разросся, скрепив все в монолитную структуру по форме корпуса. Затем заготовку сушили около трех месяцев, и она стала прочной и водоотталкивающей, на ощупь похожей на пробку. Итоговый каяк весил 48 килограммов, был короче стандартных моделей, но на 50% объемнее и устойчивее благодаря килю, отмечается в публикации.

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
Экономика22 минуты чтения

Переправа на «грибном» каяке заняла у Шумейкера 12 часов. Как сообщает издание, по пути он успел почувствовать морскую болезнь и встретить 15-метрового кита. При этом каяк, по словам экспериментатора, выдержал испытание и остался целым.

Художник рассматривает проект как исследование возможностей грибов в качестве экологичной альтернативы пластику. Подобные материалы называют AquaFung — термин придумал художник и биотехнолог Фил Росс, сооснователь компании MycoWorks. Он отмечает, что по свойствам мицелий напоминает пластик. Он легкий, прочный и плавучий, но при этом биоразлагаем.

Сам Шумейкер признает, что пока рано говорить о массовом применении технологии. На создание одного каяка ушел год работы и немало ресурсов, а получившийся вариант оказался тяжелее и медленнее серийных. В октябре Шумейкер представит каяк и исследовательские материалы на выставке в Пасадене, а также опубликует открытый архив из более чем 70 страниц с методиками и схемами.

На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
Интернет и мемы10 минут чтения

Ранее в сети обсуждался «грибной» эксперимент коллектива Bionic and the Wires. Музыканты создали устройство, преобразующее электрические импульсы, возникающие в ходе естественных биологических процессов грибов, в движение с помощью пары роботизированных рук, которые крепятся к грибам. Таким образом они «научили» грибы играть на пианино и рисовать.

