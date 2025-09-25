Старейшая женщина помогла ученым найти ключ к долгой и здоровой жизни

Ученые изучили гены уроженки США Марии Браньяс Мореры, которая прожила 117 лет и умерла в августе 2024 года в Испании. Результаты анализов, собранных по просьбе женщины, показали, что долголетие было связано не только с генами, но и с питанием и образом жизни. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Cell Reports Medicine, пишет The New York Times.

Исследование показало, что у Мореры были редкие варианты генов, которые могли защитить ее от таких рисков, как высокий уровень холестерина, деменция, болезни сердца и рак. «Ее клетки выглядели моложе, чем ее фактический возраст», — отметил заведующий кафедрой генетики Медицинского факультета Барселонского университета, доктор Манель Эстеллер.

Особое внимание ученых привлек микробиом — совокупность микробов, живущих в организме. У женщины он характеризовался низким уровнем воспаления и большим количеством полезных бактерий рода Bifidobacterium, рост которых стимулировался бактериями из йогурта. Согласно статье Cell Reports Medicine, Морера придерживалась средиземноморской диеты, ежедневно съедала три йогурта с бифидобактериями, не курила, не пила алкоголь и до начала 2000-х годов гуляла по часу в день.

Тем не менее, как поясняют ученые, хорошие гены и здоровый микробиом — это не гарантия долголетия. «Генетика долголетия — это, как известно, крайне запутанная вещь», — утверждает онколог и генетик из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса Доктор Мэри Арманиос.

По ее словам, ученые ранее сравнивали гены молодых людей с генами столетних, чтобы найти варианты, связанные с долгой жизнью. Но никто так и не смог выяснить, доживут ли эти молодые люди до 100 лет. «Нам нужен генетический профиль, который действительно может предсказать будущее. А найти такой очень трудно» », — сказала она.

Кроме того, ученая отметила значительные различия в продолжительности жизни, связанные с уровнем образования и дохода. В Балтиморе, по ее словам, эта разница достигает 20 лет между жителями центра города и пригородов.



