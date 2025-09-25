EN
EN
Мир

Неряшливость в доме влияет на романтику между партнерами

2 минуты чтения 16:27

Беспорядок в доме способен разрушать не только интерьер, но и личную жизнь. По данным опроса, проведенного американской компанией The Storage Center, у многих пар неряшливость партнера вызывает раздражение, снижает влечение и становится источником постоянных конфликтов.

Так, более половины респондентов (61%) отметили, что неорганизованность в доме хотя бы время от времени вызывает напряжение в отношениях. 37% опрошенных признались, что беспорядок снижает привлекательность партнера в их глазах.

Согласно опросу, проведенному среди одной тысячи пар, женщины острее реагируют на беспорядок: 62% из них считают своего партнера неряшливым, тогда как среди мужчин так думают 50%. Кроме того, аналитики выяснили, что многие американцы предпочитают не ждать, пока партнер уберется сам, и берутся за уборку, даже если беспорядок устроили не они. Так делают 59% женщин и 47% мужчин.

В списке действий партнера, раздражающих американцев, также оказалось хранение старой одежды «на всякий случай». Так ответили 68% респондентов. Еще 30% пожаловались, что партнер разбрасывает грязные вещи по дому, а 27% — что белье копится до тех пор, пока не переполнит корзину. Кроме того, 19% раздражает привычка партнера оставлять носки и нижнее белье где попало, и столько же — садиться на кровать в уличной одежде.

Согласно результатам, 38 % американцев, живущих с партнером, признались, что тайно выбрасывали его вещи. Каждый третий мужчина (35 %) и вовсе заявил, что «случайно» ломал чужую вещь, чтобы избавиться от нее. При этом 11 % до сих пор скрывают этот факт от партнера.

В список «преступлений» в вопросах порядка в доме вошли хранение пустых коробок, старых кабелей и другого хлама «на всякий случай» (43%), захламление общих пространств (39%), отказ избавляться от ненужных вещей, несмотря на их накопление (33%), превращение одной из комнат в личную «свалку» (30%) и незавершенная уборка(28%).

