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Мир

Ресторан с нейросетью вместо шефа появится в Дубае

2 минуты чтения 14:52

В Дубае откроется ресторан, в котором за меню и общую концепцию будет отвечать искусственный интеллект, сообщает Reuters.

Проект получил название WOOHOO. По задумке авторов, блюда в ресторане физически будут готовить повара, но все остальное — от создания меню до определения наиболее подходящего стиля подачи —  отдано в разработку языковой модели Chef Aiman. Она изучила тысячи рецептов и огромное количество научных исследований в области гастрономии и молекулярного состава продуктов, утверждают создатели WOOHOO. Название Aiman — это сочетание слов «AI» (искусственный интеллект) и «man» (человек). 

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Модель анализирует вкусы, текстуру, кислотность и другие параметры продуктов, чтобы предложить нестандартные и яркие сочетания ингредиентов. Все блюда затем проходят дегустацию и корректировку с участием профессиональных поваров под руководством известного дубайского шефа Рейфа Османа, отмечает Reuters.

Создатели проекта подчеркивают, что их ключевая цель заключается не в замене поваров, а в расширении их возможностей. «Человеческую кулинарию никто не отменяет, но мы верим, что Aiman сможет обогатить идеи и творческий подход», — говорит Ойтун Чакыр, генеральный директор компании Gastronaut, работающей в сфере гостеприимства. По его словам, Chef Aiman также способен разрабатывать рецепты с использованием продуктов, которые обычно выбрасываются, — например, мясных обрезков и жира. В перспективе это поможет снизить пищевые отходы и повысить устойчивость кухни.

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Ресторан WOOHOO откроется в сентябре в популярной туристической локации — рядом с небоскребом «Бурдж-Халифа».

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