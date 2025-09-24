EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Женщина случайно наступила на емкость с «растворяющей кости водой»

2 минуты чтения 17:31 | Обновлено: 17:34

Жительница китайского города Ханчжоу по фамилии Ту погибла после того, как во время прогулки нечаянно наступила емкость с плавиковой кислотой. Об этом сообщает местное издание South China Morning Post.

По его данным, инцидент, оказавшийся смертельным, произошел с 52-летней Ту 9 сентября. Женщина прогуливалась по склону холма, когда наступила на выброшенную емкость с опасным химикатом. При контакте с человеческим телом плавиковая кислота, также известная как «вода, растворяющая кости», даже в небольших количествах может вызвать смерть.

Он посадил ее в деревянный ящик
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
Криминал20 минут чтения

После того, как под ногами Ту разбился контейнер с кислотой, она потеряла сознание. Прибывшие по вызову медики доставили ее в больницу, где выяснилось, что у пациентки уже отказали несколько жизненно важных органов. 

«Шансы на ее спасение были изначально невелики», — сказал один из врачей журналистам. Спустя пять дней женщина умерла от сердечной недостаточности. «Чуда так и не случилось. Надеюсь на небесах не бывает случайностей», — написал после этого в соцсетях ее сын.

По данным местной полиции, Ту наступила на бутыль с опасным химикатом возле жилого комплекса, подлежащего сносу. Власти оцепили место происшествия и прочесали его, обнаружив еще две таких емкости. 

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
Общество7 минут чтения

Плавиковая кислота — представляет собой крайне едкую бесцветную жидкость, способную растворять металл и стекло. Ее используют в промышленности и стоматологии для таких задач, как удаление ржавчины, травление стекла и обработка поверхностей.

«Водой, растворяющей кости» плавиковую кислоту называют потому, что она может проникать в человеческое тело через кожу, разъедая ткани и кости под ней.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Образцовый капиталист
Экономика
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
00:01
Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01 23 сентября
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Общество
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
00:01 22 сентября
Тайна свидетельницы 
Криминал
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
17:00 21 сентября
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01 20 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
В моду вошла одежда из советских одеял