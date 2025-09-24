Женщина случайно наступила на емкость с «растворяющей кости водой»

Жительница китайского города Ханчжоу по фамилии Ту погибла после того, как во время прогулки нечаянно наступила емкость с плавиковой кислотой. Об этом сообщает местное издание South China Morning Post.

По его данным, инцидент, оказавшийся смертельным, произошел с 52-летней Ту 9 сентября. Женщина прогуливалась по склону холма, когда наступила на выброшенную емкость с опасным химикатом. При контакте с человеческим телом плавиковая кислота, также известная как «вода, растворяющая кости», даже в небольших количествах может вызвать смерть.

После того, как под ногами Ту разбился контейнер с кислотой, она потеряла сознание. Прибывшие по вызову медики доставили ее в больницу, где выяснилось, что у пациентки уже отказали несколько жизненно важных органов.

«Шансы на ее спасение были изначально невелики», — сказал один из врачей журналистам. Спустя пять дней женщина умерла от сердечной недостаточности. «Чуда так и не случилось. Надеюсь на небесах не бывает случайностей», — написал после этого в соцсетях ее сын.

По данным местной полиции, Ту наступила на бутыль с опасным химикатом возле жилого комплекса, подлежащего сносу. Власти оцепили место происшествия и прочесали его, обнаружив еще две таких емкости.

Плавиковая кислота — представляет собой крайне едкую бесцветную жидкость, способную растворять металл и стекло. Ее используют в промышленности и стоматологии для таких задач, как удаление ржавчины, травление стекла и обработка поверхностей.

«Водой, растворяющей кости» плавиковую кислоту называют потому, что она может проникать в человеческое тело через кожу, разъедая ткани и кости под ней.