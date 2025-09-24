EN
Жена Трампа отказалась встречаться с супругой Зеленского

2 минуты чтения 08:51

Первая леди США Мелания Трамп не планирует встречаться с женой украинского президента Еленой Зеленской. Об этом в эфире Fox News рассказал старший советник супруги американского президента Марк Бекман.

По его словам, Зеленская несколько раз просила о личной встрече, но она так и не была запланирована. «Госпожа Зеленская несколько раз обращалась к нам с просьбой о встрече, но двусторонней встречи не будет. Ничего официального», — цитирует Бекмана The New York Post (NYP). 

Бекман добавил, что Мелания Трамп лишь официально поприветствует Елену Зеленскую на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке с 22 по 30 сентября, но не более.

«Поскольку наша первая леди очень вежлива, она сегодня поздоровается, но никаких содержательных бесед или встреч не запланировано», — подчеркнул он.

Как отмечает NYP, Зеленская неоднократно настаивала на встрече с первой леди США, вероятно, для того, чтобы обсудить возвращение около 20 тысяч украинских детей, которые были вывезены в Россию с оккупированных территорий Украины. 

В середине августа Мелания Трамп попросила своего мужа президента США Дональда Трампа во время саммита на Аляске передать Владимиру Путину «письмо мира», в котором поднимался вопрос о тяжелом положении детей. 

Агентство Reuters ссылаясь на источники в Белом доме тогда сообщало, что в письме говорилось о похищенных в ходе войны украинских детях и о тяжелом положении детей в России и Украине. Однако затем Fox News опубликовал текст письма первой леди США и в нем не было упоминаний о похищении детей.

Украинский власти заявляют, что Россия незаконно вывезла с оккупированных территорий более 19,5 тысячи детей. Москва отвергает эти обвинения.

