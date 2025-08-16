СМИ: первая леди США передала через Трампа письмо Путину

Первая леди США Мелания Трамп передала через своего супруга Дональда Трампа личное письмо Владимиру Путину, в котором подняла вопрос о тяжелом положении детей в Украине и России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух источников в Белом доме.

Собеседники издания не стали раскрывать содержание письма, однако уточнили, что в нем упоминаются случаи похищения детей в ходе войны в Украине. Трамп, как сообщило агентство, лично вручил письмо Путину во время их переговоров на Аляске.

Меланию Трамп не раз связывали с влиянием на внешнеполитические решения ее супруга. По словам члена Палаты представителей Дона Бэйкона, именно первая леди сыграла заметную роль в изменении отношения Дональда Трампа к войне в Украине. Как заявил конгрессмен в эфире News Nation, первая леди «каждый день напоминает мужу о ночных бомбардировках украинских городов», и именно это, по его мнению, стало одним из факторов, побудивших республиканца занять более жесткую позицию в отношении России.

Ранее журналист The Times Джордж Гриллс также сообщил о влиянии первой леди на решение американского президента одобрить поставки систем Patriot Украине. По словам Мэри Джордан, автора книги «Искусство ее сделки: нерассказанная история Мелании Трамп», первая леди, выросшая в бывшей Югославии, регионе с традиционно антироссийскими настроениями, обладает личным опытом, который позволяет ей убеждать мужа в ключевых вопросах.

Сама Украина неоднократно обвиняла Россию в насильственной депортации детей с оккупированных территорий, включая случаи их усыновления в российских семьях. Официально Киев смог установить личности более 19,5 тысяч таких детей. Вернуть на территорию Украины удалось лишь около 1,5 тысячи из них.

В начале июля Европейский суд по правам человека возложил на Россию ответственность за похищение украинских детей с оккупированных территорий. Власти в Москве официально отвергают обвинения в подобных преступлениях.