Подросток спрятался в отсеке шасси самолета и прилетел в другую страну

Подросток из Афганистана спрятался в отсеке шасси самолета, пролетел полтора часа до Индии и выжил. Об этом пишет The Indian Express.

По словам источников, на которых ссылается издание, 13-летний мальчик из афганского Кундуза решил полететь в Иран. Для этого, как отмечается, подросток приехал в аэропорт Кабула, добежал до самолета и спрятался у его задних колес, где находятся шасси. С собой у него был лишь «небольшой аудиодинамик красного цвета».

Как оказалось, самолет, на котором подросток планировал добраться до Тегерана, совершал рейс в Дели. В общей сложности мальчик провел в отсеке шасси воздушного судна 94 минуты.

По данным Центральной промышленной охраны (CISF), самолет приземлился в Международном аэропорту имени Индиры Ганди (IGI) в воскресенье, 21 сентября, в 10:20 утра. Мальчик выжил, ​его обнаружили сотрудники аэропорта и доставили работникам Миграционной службы. После опроса подростка отправили тем же самолетом обратно в Кабул.

Сообщается, что на высотах от 9 до 12 километров, на которых обычно летают коммерческие самолеты, температура воздуха может опускаться до -50 градусов Цельсия. В отличие от герметичной кабины, в нише шасси не хватает кислорода и защиты от холода. Из-за этого существуют высокие риски переохлаждения и кислородного голодания. Кроме того, человек, находящийся там, рискует получить смертельные травмы при движении шасси или вовсе может выпасть из воздушного судна.

По данным Федерального авиационного управления США (FAA), с 1947 по 2021 год 132 человека пытались путешествовать, проникая в отсеки шасси коммерческих самолетов.

Один из наиболее известных инцидентов произошел в 1996 году, когда два индийца, Прадип и Виджай Сайни, спрятались в нише шасси воздушного судна самолета Boeing 747 авиакомпании British Airways, выполнявшего рейс из Дели в Лондон. После такого перелета выжил только один мужчина.



