В ЕС назвали сроки создания «стены дронов» на границе с Россией

2 минуты чтения 12:34

Страны Евросоюза могут уже в течение года создать на границах с Россией «стену дронов» для защиты своей территории от возможных атак российских беспилотников. Об этом в интервью изданию EurActiv сообщил европейский комиссар по обороне  Андрюс Кубилюс.

По его словам, первое, что необходимо сделать странам ЕС для создания эффективной системы защиты от российских дронов, — это улучшить свои возможности по их обнаружению. «Нам нужно понимать, что у нас недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников. Возможно, у нас есть хорошие возможности для обнаружения истребителей и ракет, но у беспилотников есть своя специфика: они летают очень низко и имеют небольшие размеры», — пояснил Кубилюс.

При этом он отметил, что в работе над созданием «стены дронов» необходимо использовать опыт украинских военных, которые для обнаружения приближающихся беспилотников развернули сеть акустических датчиков. Это позволяет выявлять даже те дроны, которые слишком малы или летят слишком низко, чтобы отображаться на радарах.

Еще одной технологией, которая могла бы быть применена для защиты от возможных атак российских беспилотников, по словам Кубилюса, являются лазеры. Он отметил, что лазерная ПВО была бы значительно дешевле традиционной, которая использует для поражения целей дорогостоящие зенитные ракеты. 

В то же время комиссар ЕС по обороне отметил, что такая система должна также охватывать обширные морские границы блока, учитывая недавнее вторжение неизвестных беспилотников в воздушные пространства Дании и Норвегии, из-за которых власти этих стран были вынуждены временно закрыть аэропорты Осло и Копенгагена.

