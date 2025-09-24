EN
Фейерверк в Гималаях вызвал ярость у жителей Китая

2 минуты чтения 00:55

Запустившая гигантский яркий фейерверк в Гималаях канадская компания по производству одежды для горных видов спорта Arc’teryx была вынуждена извиняться за эту акцию после возмущения, поднявшегося в китайских соцсетях и СМИ, пишет The Times.

Местные жители оказались недовольны причиненном экологии ущербом и неуважением к культуре Тибета, в которой Гималаи считаются священными. При этом постановщиком шоу выступил Цай Гоцян, один из самых известных современных китайских художников.

Серия разноцветных фейерверков, которые были запущены на одном из горных склонов около тибетского города Шигадзе, должна была символизировать дракона. Запуск фейерверков состоялся 19 сентября, видеозапись шоу появилась в интернете на следующий день. Она сразу же вызвала обсуждение в китайских соцсетях.

Активисты раскритиковали организаторов в соцсетях, позже к освещению акции присоединились китайские государственные СМИ. Государственное информационное агентство «Синьхуа» заявило, что власти КНР начали официальную проверку шоу — следственная группа уже отправилась на место запуска фейерверков. По итогам проверки, как пишут журналисты, «будут приняты дальнейшие меры в соответствии с законами и нормативными актами».

В официальном заявлении Arc’teryx извинилась за проведение шоу: «Мы искренне принимаем всю критику и предложения и глубоко ценим вашу поддержку». Студия Цай Гоцяна также принесла свои извинения за перфоманс в Гималаях.

Ранее СМИ рассказали об иске, который Греция подала против компании Adidas. Причиной стала рекламная акция, во время которой дроны выстроились в форме кроссовка и «пнули» Акрополь. Афины сочли это оскорблением культурного наследия страны. Министр культуры Греции Лина Мендони посчитала, что шоу создало неуместный образ — по ее словам, шоу не было согласовано с государством. Такое использование памятника, по мнению Мендони, нарушало правила об охране археологического наследия Греции.

