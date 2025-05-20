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Мир

Греция подала в суд на Adidas

2 минуты чтения 12:22 | Обновлено: 13:26

Греция подала в суд на Adidas за спорную рекламную акцию, в которой дроны выстроились в форму кроссовка и «пнули» Акрополь. В Афинах сочли это нарушением закона и оскорблением культурного наследия. Об этом пишет The Guardian.

По данным газеты, шоу дронов спортивного бренда, которое состоялось вечером 15 мая, вызвало волну критики в стране. Оппозиция обвинила власти в халатности и подчеркнула, что древний памятник не может служить фоном для коммерческой рекламы.

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Министр культуры Греции Лина Мендони отметила, что шоу не было согласовано с государством. «Юридическая процедура не была соблюдена. Это плохой, крайне неуместный образ, будто ботинок Adidas пинает Акрополь», — сказала она в интервью радиостанции SKAI. 

По ее словам, использование памятника, находящегося под охраной ЮНЕСКО, в рекламных целях нарушает строгие законы об охране археологического наследия. Чиновница подчеркнула, что в суд уже подан иск против всех причастных к шоу дронов.

Отмечается, что Министерство культуры и Министерство финансов страны также обратились за разъяснениями в Управление гражданской авиации — орган, отвечающий за выдачу разрешений на воздушные полеты.

Прокуратура Афин в ответ на возмущения властей и жителей начала расследование процедуры, в соответствии с которой спортивный бренд получил разрешение на проведение шоу дронов. Adidas, в свою очередь, отвергла обвинения, заявив, что все необходимые разрешения были получены, а изображения Акрополя в рекламе не использовались.

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Газета пишет, что управление Акрополем — самым посещаемым памятником в Греции — особенно чувствительный вопрос из-за затяжного и болезненного спора вокруг артефактов, в частности скульптур Парфенона, вывезенных из этого места. Поскольку половина знаменитого фриза храма хранится в Британском музее, греческие официальные лица вынуждены действовать особенно осторожно в кампании по его возвращению, отмечает The Guardian.

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