Запах из фруктовой лавки напугал жителей британского города

2 минуты чтения 00:40 23 сентября

Жители города Литам Сент-Эннс на северо-западе Англии вызвали газовую службу, испугавшись резкого запаха на улице, сообщает The Times. Проверка показала, что запах исходил от магазина Strongs Fruit and Veg, которая продавала дурианы.

Местная газовая служба Cadent получила сообщение об утечке газа от благотворительного магазина. Его сотрудники пожаловались на «сильный запах газа» на главной улице города.

Газовщик, приехавший спустя несколько часов, сначала зашел в благотворительный магазин, рассказал продавец Strongs Fruit and Veg Вай Пэн Чэн. Через час он зашел в магазин косметики, а еще позднее — пошел искать утечку в магазине фруктов.

«Я сказал ему, что это дуриан, но он сначала мне не поверил. Он понял только когда я вывел его на улицу и дал ему один фрукт. Мы все просто рассмеялись. Это было уморительно», — рассказал Вай Пэн Чэн.

Владелец фруктовой лавки Эндрю Симпкинс заявил, что знал о неприятном запахе дуриана, но не предполагал, что он привлечет газовую службу. Несмотря на это, «фрукты разлетелись с полок», отметил 61-летний бизнесмен.

Руководитель оперативного отдела Cadent Фил Хендрик сообщил изданию, что иногда люди принимают за утечку газа запахи от заводских выбросов, авиационного топлива, а также запахи портовых районов.

Дуриан считается самым вонючим фруктом в мире. В некоторых странах запрещено хранить его в отелях, перевозить в общественном транспорте и на борту самолета.

В Китае на фоне улучшения отношений с Россией в последнее время стали популярны российские товары. При этом продавцы иногда выдают за российский импорт местную продукцию — в том числе и конфеты из дуриана, произрастающего в Юго-Восточной Азии.

