Мир

Украина может лишиться поддержки нескольких стран Европы

2 минуты чтения 12:12 | Обновлено: 12:14

Украина не смогла добиться успехов в отношении введения новых санкций против России и столкнулась с сокращением американской военной помощи. Кроме того, Киев может лишиться поддержки некоторых своих союзников в Европе. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщило агентство Reuters.

В то же время, по данным издания, уверенность украинских властей в собственных силах выросла, и Киев готовится продолжать войну «без чудес». Так, по словам неназванного высокопоставленного дипломата, украинские власти стали меньше беспокоиться о вооружении своей армии, о чем свидетельствует менее настойчивый тон президента Украины Владимира Зеленского в этом вопросе.

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
Общество7 минут чтения

Ранее во время практически каждого публичного контакта с западными партнерами он подчеркивал необходимость увеличения поставок западного оружия, в первую очередь, систем ПВО и боеприпасов к ним.

В среду, 24 сентября, запланировано выступление Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Как полагает Reuters, накануне украинский президент попросит главу Белого дома Дональда Трампа ввести новые санкции против России. Сам Трамп с самого своего вступления в должность президента США в январе неоднократно заявлял, что готов ужесточить санкции против России в случае отсутствия прогресса в вопросе установления мира в Украине, но до сих пор ни разу не воплотил свои угрозы в реальность. 

Он посадил ее в деревянный ящик
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
Криминал20 минут чтения

При этом, как отмечает Reuters, только 18% украинцев верят, что боевые действия могут закончиться в этом году. Подавляющее большинство жителей страны испытывает неуверенность в будущем, сказал агентству руководитель Киевского международного института социологии говорит Антон Грушецкий.

