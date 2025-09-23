Украина может лишиться поддержки нескольких стран Европы

Украина не смогла добиться успехов в отношении введения новых санкций против России и столкнулась с сокращением американской военной помощи. Кроме того, Киев может лишиться поддержки некоторых своих союзников в Европе. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщило агентство Reuters.

В то же время, по данным издания, уверенность украинских властей в собственных силах выросла, и Киев готовится продолжать войну «без чудес». Так, по словам неназванного высокопоставленного дипломата, украинские власти стали меньше беспокоиться о вооружении своей армии, о чем свидетельствует менее настойчивый тон президента Украины Владимира Зеленского в этом вопросе.

Ранее во время практически каждого публичного контакта с западными партнерами он подчеркивал необходимость увеличения поставок западного оружия, в первую очередь, систем ПВО и боеприпасов к ним.

В среду, 24 сентября, запланировано выступление Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Как полагает Reuters, накануне украинский президент попросит главу Белого дома Дональда Трампа ввести новые санкции против России. Сам Трамп с самого своего вступления в должность президента США в январе неоднократно заявлял, что готов ужесточить санкции против России в случае отсутствия прогресса в вопросе установления мира в Украине, но до сих пор ни разу не воплотил свои угрозы в реальность.

При этом, как отмечает Reuters, только 18% украинцев верят, что боевые действия могут закончиться в этом году. Подавляющее большинство жителей страны испытывает неуверенность в будущем, сказал агентству руководитель Киевского международного института социологии говорит Антон Грушецкий.