Мир

СМИ выяснили причину многолетнего конфликта Илона Маска с отцом

2 минуты чтения 17:20 | Обновлено: 17:41

Отец основателя SpaceX и Tesla Илона Маска — 79-летний Эррол Маск — на протяжении трех десятилетий неоднократно обвинялся в сексуализированном насилии над детьми. Об этом пишет The New York Times со ссылкой полицейские и судебные документы, письма и свидетельства родственников.

По данным газеты, жертвами становились как кровные дочери Эррола Маска, так и дети его жен от других браков. Так, первые обвинения появились еще в 1993 году, когда четырехлетняя падчерица Эррола Маска рассказала близким, что он ее трогал. В 2003 году она же заявила, что застала отчима за попыткой понюхать ее использованное белье. Как пишет NYT, позже родственники обвиняли Эррола Маска в насилии над двумя его дочерьми и пасынком.

Он посадил ее в деревянный ящик
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
Криминал20 минут чтения

По информации журналистов, полиция ЮАР, где большую часть жизни живет Эррол Маск, и полиция Лос-Анджелеса, где он провел определенный период своей жизни, открывала как минимум три расследования, но два из них были закрыты, а судьба третьего неясна. Эррол Маск ни разу не был осужден, отмечается в публикации.

Расследование NYT показывает, что родственники не раз обращались за помощью к Илону Маску — старшему ребенку Эррола. Илон Маск помогал материально: оплачивал обучение сводных сестер, ремонт дома их матери, поддерживал бывшую мачеху и ее детей, а в 2023 году начал перечислять бывшей сводной сестре 30 тысяч южноафриканских рэндов (около 1,7 тысяч долларов) ежемесячно.

«Он не педофил ни в коем случае»
«Он не педофил ни в коем случае»
СМИ обвинили Дерипаску в «покупке девственности» у несовершеннолетних 
Общество5 минут чтения

Сам предприниматель публично характеризовал отношения с отцом как крайне тяжелые, напоминают журналисты. В 2017 году в интервью Rolling Stone он говорил, что Эррол «совершил почти все зло, какое только можно представить», а в биографии 2023 года Уолтера Айзексона сообщил, что не поддерживает с ним контактов.

Эррол Маск в ответ на запрос NYT назвал все обвинения ложными, обвинив родственников в попытке получить деньги от Илона. При этом в переписке с изданием он одновременно отрицал насилие и давал объяснения обстоятельствам как минимум двух эпизодов, уточнили авторы статьи.

