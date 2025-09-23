В сети появились кадры публичной казни «пособников Израиля» в Газе

В сети распространились кадры публичной казни в городе Газа троих местных жителей, которых обвинили в пособничестве Израилю. Об этом сообщает Би-би-си Verify, сотрудники которого смогли подтвердить, что кадры были сняты в центре Газы возле больницы «Шифа».

На видео по меньшей мере пятеро вооруженных мужчин в масках в присутствии толпы убивают выстрелами в голову троих палестинцев, стоящих на коленях с завязанными глазами. При этом один из палачей говорит, что «всем коллаборационистам вынесен смертный приговор».

Проведение публичной казни Reuters подтвердил представитель палестинских служб безопасности из правительства Газы, которое контролируется боевиками группировки ХАМАС. Он уточнил, что смертный приговор «пособникам Израиля» привели в исполнение бойцы «Объединенного оперативного центра палестинского сопротивления».

Кроме того, ссылаясь на жителей Газы и источники, агентство пишет, что спустя два года после начала войны в анклаве появились небольшие вооруженные группировки палестинцев, которые проводят операции против боевиков ХАМАСа.

В свою очередь, Би-би-си напоминает, что ранее уже появлялись сообщения о репрессиях и насилии со стороны ХАМАС по отношению к инакомыслящим жителям Газы. В частности, в мае стало известно о казни боевиками движения четырех палестинцев, обвиненных в разграблении грузовиков с гуманитарной помощью. Однако нынешний случай редкость, так как публичная казнь была запечатлена на видео, которое быстро распространились в сети.

Издание также обращает внимание, что один из палачей на появившемся видео казни называет «главным коллаборационистом» и обещает убить в будущем Ясира Абу Шабаба — одного из лидеров палестинской группировки «Абу-Шабааб», которая позиционирует себя, как оппозиционная ХАМАСу сила.

При этом в июле премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль вооружает противостоящие ХАМАСу политические силы в Газе, но не уточнил, какие именно. Сам Ясир Абу Шабаб назвал сообщения о получении его сторонниками оружия от израильских властей не соответствующими действительности.

В середине сентября Нетаньяху сообщил о начале массированного наступления на город Газа. Axios тогда писал, что целью операции является полная оккупация города.

В конце июля сообщалось, что из-за продолжительных боевых действий гуманитарная ситуация в Газе стремительно ухудшилась. В частности, более сотни гуманитарных организаций заявили, что в анклаве распространяется массовый голод.