EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

В сети появились кадры публичной казни «пособников Израиля» в Газе

2 минуты чтения 13:03

В сети распространились кадры публичной казни в городе Газа троих местных жителей, которых обвинили в пособничестве Израилю. Об этом сообщает Би-би-си Verify, сотрудники которого смогли подтвердить, что кадры были сняты в центре Газы возле больницы «Шифа».

На видео по меньшей мере пятеро вооруженных мужчин в масках в присутствии толпы убивают выстрелами в голову троих палестинцев, стоящих на коленях с завязанными глазами. При этом один из палачей говорит, что «всем коллаборационистам вынесен смертный приговор».

Проведение публичной казни Reuters подтвердил представитель палестинских служб безопасности из правительства Газы, которое контролируется боевиками группировки ХАМАС. Он уточнил, что смертный приговор «пособникам Израиля» привели в исполнение бойцы «Объединенного оперативного центра палестинского сопротивления».

Он посадил ее в деревянный ящик
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
Криминал20 минут чтения

Кроме того, ссылаясь на жителей Газы и источники, агентство пишет, что спустя два года после начала войны в анклаве появились небольшие вооруженные группировки палестинцев, которые проводят операции против боевиков ХАМАСа.

В свою очередь, Би-би-си напоминает, что ранее уже появлялись сообщения о репрессиях и насилии со стороны ХАМАС по отношению к инакомыслящим жителям Газы. В частности, в мае стало известно о казни боевиками движения четырех палестинцев, обвиненных в разграблении грузовиков с гуманитарной помощью. Однако нынешний случай редкость, так как публичная казнь была запечатлена на видео, которое быстро распространились в сети.

Издание также обращает внимание, что один из палачей на появившемся видео казни называет «главным коллаборационистом» и обещает убить в будущем Ясира Абу Шабаба — одного из лидеров палестинской группировки «Абу-Шабааб», которая позиционирует себя, как оппозиционная ХАМАСу сила.

Тайна свидетельницы 
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
Криминал8 минут чтения

При этом в июле премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль вооружает противостоящие ХАМАСу политические силы в Газе, но не уточнил, какие именно. Сам Ясир Абу Шабаб назвал сообщения о получении его сторонниками оружия от израильских властей не соответствующими действительности.

В середине сентября Нетаньяху сообщил о начале массированного наступления на город Газа. Axios тогда писал, что целью операции является полная оккупация города.

В конце июля сообщалось, что из-за продолжительных боевых действий гуманитарная ситуация в Газе стремительно ухудшилась. В частности, более сотни гуманитарных организаций заявили, что в анклаве распространяется массовый голод.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Общество
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
00:01 22 сентября
Тайна свидетельницы 
Криминал
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
17:00 21 сентября
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01 20 сентября
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 