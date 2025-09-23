Германия назвала ежедневные потери в возможной войне России с НАТО

В Германии медицинская служба армии готовится к приему тысячи раненых солдат ежедневно в случае начала прямого военного конфликта между Россией и НАТО. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил главный военный врач Германии Ральф Хоффман.

«Речь идет о цифре около 1000 раненых солдат в день», — сказал он. При этом Хоффман отметил, что реальное количество раненых военных будет зависеть от интенсивности боевых действий и того, какие воинские подразделения будут участвовать в потенциальном конфликте.

Главный военный врач Германии также подчеркнул важность использования опыта, полученного украинскими военными в ходе отражения российской агрессии. В частности, он отметил изменение характера ранения военных, связанное с массовым применением беспилотников, и осложнившуюся эвакуацию раненых.

Готовясь к потенциальной войне с Россией власти Германии изучают возможности расширения медицинской эвакуации, для которой предполагается использовать в том числе воздушный транспорт, автобусы и госпитальные поезда. По словам Хоффмана, в случае начала нового конфликта для лечения раненых военных Германия сможет выделить 15 тысяч больничных мест из 440 тысяч, имеющихся в стране. Также планируется в случае необходимости увеличить численность медицинского персонала немецкой армии, которая сейчас составляет около 15 тысяч человек.

В свою очередь, Reuters утверждает, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года подготовку к возможной войне с Россией активизировали и армии других стран-членов НАТО, включая их медицинские службы.