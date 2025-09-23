Благополучие ирландского городка Рингаскидди, известного как «деревня Виагры», а также всего графства Корк, где расположены производства крупнейших мировых фармкомпаний, оказалось под угрозой из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет американское издание Politico.

По его данным, до прихода фармацевтических гигантов Рингаскидди была «сонной рыбацкой деревушкой», а после открытия там производства знаменитого препарата от импотенции Viagra фармкомпании Pfizer в местных пабах начали рассказывать истории о появившихся в окрестностях «пятиногих кроликах» и туристах, которые разворачивались и ехали домой к женам после того, как через открытое окно в их автомобиль попадали пары с завода.

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали Общество 7 минут чтения

Сейчас в Рингаскидди расположены производства семи из десяти крупнейших фармацевтических компаний мира, включая Pfizer, Johnson & Johnson и Sterling Pharma Solutions, производящую продукцию для Novartis. На этих производствах заняты более 11 тысяч местных жителей, а еще десятки тысяч ирландцев работают во вспомогательных отраслях.

Однако после прихода к власти в США Дональда Трампа благополучие жителей графства Корк оказалось под угрозой. Стремясь сократить торговый дефицит и заявляя о желании вернуть фармацевтические производства в США, он угрожал ввести импортные тарифы на лекарства в размере 250%.

По словам президента США, Ирландия «увела» американские фармацевтические компании своей налоговой политикой, а из 213 миллиардов долларов, которые тратят Соединенные Штаты на импорт лекарств, наибольшая доля приходится на препараты, произведенные в Ирландии.

Он посадил ее в деревянный ящик Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале Криминал 20 минут чтения

Несмотря на недавнее соглашение, заключенное властями США и Евросоюза, согласно которому пошлины США на импорт фармацевтической продукции из ЕС ограничены 15%, жители графства Корк по-прежнему обеспокоены своим будущим. Дэвид Коллинз, владелец семейного магазина в пятом поколении в Карригалине, городке в 20 минутах езды на велосипеде от Рингаскидди, называет это «постоянной угрозой».

В свою очередь, Politico отмечает, что Ирландия, будучи одной из самых открытых экономик ЕС, особенно уязвима к пошлинам со стороны стран, импортирующих ее продукцию.