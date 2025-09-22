Северная Корея объявила о наличии у нее «секретного оружия»

Ученые Северной Кореи достигли больших успехов и смогли создать для страны «секретное оружие». Об этом, как передает государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), выступая на 13-й сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва, заявил верховный лидер страны Ким Чен Ын.

«Мы получили новое секретное оружие и добились значительного числа научно-исследовательских достижений в области оборонной науки, которые внесут существенный вклад в дальнейшее развитие наших военных возможностей», — сказал он.

Среди достижений оборонного комплекса страны Ким Чен Ын упомянул строительство новых эсминцев, которые, по его словам, стали «первым важным шагом в становлении морской державы», а также о «безостановочном укреплении стратегических сил» и улучшении характеристик серийного вооружения.

В начале сентября стало известно о проведенном северокорейскими властями наземном испытании нового ракетного двигателя большой тяги с использованием материала, армированного углеродными волокнами. Как сообщалось, это испытание было девятым по счету и последним в процессе разработки.

По данным ЦТАК, испытанный двигатель предполагается использовать при строительстве межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Издание сообщало, что Ким Чен Ын остался доволен результатами испытания новой разработки и обсудил со специалистами вопрос создания базы для серийного производства таких изделий.

В конце мая Ким Чен Ын присутствовал на церемонии спуска на воду нового эсминца, которая закончилась аварией. «Во время спуска на воду эсминца произошла авария: спусковая каретка кормы корабля сошла со стапеля преждевременно и наскочила на препятствие, нарушилось равновесие корабля из-за разрушения некоторых частей днища, а нос корабля не сошел со стапеля», — сообщило тогда ЦТАК.

Позже стало известно, что после неудачного спуска на воду были арестованы несколько высокопоставленных северокорейских чиновников.