Северокорейские рабочие сломали новейший эсминец на глазах у Ким Чен Ына

В КНДР церемония спуска на воду нового военного корабля, на которой присутствовал северокорейский диктатор Ким Чен Ын, закончилась аварией. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

«Во время спуска на воду эсминца произошла авария: спусковая каретка кормы корабля сошла со стапеля преждевременно и наскочила на препятствие, нарушилось равновесие корабля из-за разрушения некоторых частей днища, а нос корабля не сошел со стапеля», — говорится в сообщении.

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Как пишет агентство Reuters, ставший свидетелем аварии Ким Чен Ын пришел в ярость от произошедшего. Он назвал инцидент «халатностью», которая оскорбила национальное достоинство.

Диктатор приказал восстановить поврежденный эсминец к июньскому Пленуму ЦК партии и пообещал, что ошибки должностных лиц, приведшие к крушению, будут рассмотрены там же.

При этом Reuters, ссылаясь на военных аналитиков, отмечает, что 5000-тонный эсминец спускали на воду с помощью так называемого бокового спуска. Этот метод, по словам экспертов, является весьма рискованным для кораблей такого размера.

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В свою очередь, агентство Newsis со ссылкой на слова представителя южнокорейского министерства объединения Кореи сообщило, что эсминец, о котором идет речь, не получил серьезных повреждений.

«Учитывая, что дано указание в срочном порядке восстановить корабль до июньского пленума партии, предполагается, что он не получил масштабных повреждений, которые повлияли бы на его функционирование», — сказал собеседник агентства. При этом он отметил, что причиной аварии стала «чистая халатность».