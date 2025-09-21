EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ребенок несколько дней выживал на вредной пище после смерти своей матери

2 минуты чтения 16:33

В Китае двухлетний ребенок несколько дней выживал один, питаясь вредной едой, после того, как его 28-летняя мать Чжэн Юй умерла в съемной квартире. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, о случившемся стало известно 17 августа, когда неназванный друг женщины позвонил в полицию. Он не смог связаться с Чжэн в течение нескольких дней и решил навестить ее дома. Женщину нашли мертвой в захламленной квартире. Там же был ее сын.

Отмечается, что мальчик питался тем, что мог найти: желе, снеками, обгрызенной тыквой и травяным чаем. Все это было разбросано по постели его матери в спальне площадью 10 квадратных метров.

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
Мир12 минут чтения

Прибывшая на место полиция обнаружила ребенка одетым в рубашку с коротким рукавом и грязный подгузник. Мальчика временно забрал сосед женщины, который искупал ребенка, покормил его и переодел. После этого мальчика увезли в больницу.

South China Morning Post пишет, что Чжэн была матерью-одиночкой, а у обоих ее родителей диагностировали умственные нарушения, из-за чего те жили на социальные пособия, а Чжэн и ее сестру воспитывала бабушка. Также сообщается, что у женщины было еще два ребенка от предыдущих браков, которые живут с отцами. Из-за этого, как отмечает издание, Чжэн была сильно привязана к младшему сыну.

Отец мальчика рассказал, что он познакомился с Чжэн в интернете, но регистрировать брак официально они не стали. В феврале 2023 года женщина родила сына, после чего отношения пары быстро испортились. Последний раз они общались в феврале этого года, после чего Чжэн заблокировала бывшего партнера.

Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
Мир7 минут чтения

Судя по постам в соцсетях, у Чжэн были проблемы с давлением и сахаром в крови. Ее родственники считают, что женщина умерла из-за внезапного приступа и что она «не бросила бы ребенка, чтобы совершить какую-то глупость». Точная причина смерти Чжэн пока не установлена. По словам медиков, ее сын не пострадал. Сейчас его передали отцу.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тайна свидетельницы 
Криминал
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
17:00
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01 20 сентября
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Общество
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
00:01 18 сентября
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Общество
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
00:01 17 сентября

Самое читаемое

Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max