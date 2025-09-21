Ребенок несколько дней выживал на вредной пище после смерти своей матери

В Китае двухлетний ребенок несколько дней выживал один, питаясь вредной едой, после того, как его 28-летняя мать Чжэн Юй умерла в съемной квартире. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, о случившемся стало известно 17 августа, когда неназванный друг женщины позвонил в полицию. Он не смог связаться с Чжэн в течение нескольких дней и решил навестить ее дома. Женщину нашли мертвой в захламленной квартире. Там же был ее сын.

Отмечается, что мальчик питался тем, что мог найти: желе, снеками, обгрызенной тыквой и травяным чаем. Все это было разбросано по постели его матери в спальне площадью 10 квадратных метров.

Прибывшая на место полиция обнаружила ребенка одетым в рубашку с коротким рукавом и грязный подгузник. Мальчика временно забрал сосед женщины, который искупал ребенка, покормил его и переодел. После этого мальчика увезли в больницу.

South China Morning Post пишет, что Чжэн была матерью-одиночкой, а у обоих ее родителей диагностировали умственные нарушения, из-за чего те жили на социальные пособия, а Чжэн и ее сестру воспитывала бабушка. Также сообщается, что у женщины было еще два ребенка от предыдущих браков, которые живут с отцами. Из-за этого, как отмечает издание, Чжэн была сильно привязана к младшему сыну.

Отец мальчика рассказал, что он познакомился с Чжэн в интернете, но регистрировать брак официально они не стали. В феврале 2023 года женщина родила сына, после чего отношения пары быстро испортились. Последний раз они общались в феврале этого года, после чего Чжэн заблокировала бывшего партнера.

Судя по постам в соцсетях, у Чжэн были проблемы с давлением и сахаром в крови. Ее родственники считают, что женщина умерла из-за внезапного приступа и что она «не бросила бы ребенка, чтобы совершить какую-то глупость». Точная причина смерти Чжэн пока не установлена. По словам медиков, ее сын не пострадал. Сейчас его передали отцу.