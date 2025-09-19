EN
Мир

Польза солнечного света может перевесить риск рака кожи

2 минуты чтения 22:25 19 сентября

Во многих странах органы здравоохранения рекомендуют избегать солнечного света, находиться в тени и использовать солнцезащитный крем, чтобы уменьшить риск рака кожи. Однако последние научные исследования показывают, что солнечный свет может быть полезен для здоровья, сообщает The Economist.

«В целом польза от солнечного света перевешивает риски — при условии, что вы не получите солнечных ожогов», — заявил дерматолог из Эдинбургского университета Ричард Уэллер. В июне он вместе с 16 учеными призвал медиков уделять больше внимания доказательствам благотворного влияния ультрафиолетового излучения на здоровье человека.

Нужно ли принимать витамин D
Нужно ли принимать витамин D
Теперь ученые считают, что он не принесет никакой пользы большинству людей. Но все же есть исключения
Общество5 минут чтения

В прошлом году анализ медицинских данных 360 тысяч светлокожих британцев показал, что более длительное воздействие ультрафиолетового излучения связано со снижением риска ранней смерти, даже несмотря на повышение риска рака кожи. У жителей более солнечных южных районов Великобритании риск ранней смерти снизился на 12%, а у посещающих солярии британцев — на 15%.

Исследование 2014 года, основанное на 20-летнем наблюдении за состоянием здоровья 30 тысяч женщин из Швеции, также показало, что привычка проводить время на солнце связана со сниженной вероятностью смерти от любых причин.

Наносить ли санскрин под одежду? А животным он тоже нужен?
Наносить ли санскрин под одежду? А животным он тоже нужен?
Разбираем главные мифы о защите от солнечных лучей
Общество8 минут чтения

Специалист по раку кожи из австралийского Медицинского исследовательского института Бергхофера Дэвид Уайтман отметил, что большинство исследований касается светлокожих людей из странах с дефицитом солнечного света. Также он считает, что авторы исследований о пользе солнечного света не учли все факторы, которые могут быть связаны с улучшением состояния здоровья.

