Нужно ли принимать витамин D

В июне 2024 года Международное эндокринное общество обновило руководство по приему витамина D. Если раньше считалось, что для профилактики его стоит пить чуть ли не каждому, то теперь специалисты рекомендуют большинству взрослых людей не делать этого и воздержаться от анализов на его содержание в организме. «Холод» вместе с врачами разобрался, пить или не пить витамин D.

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Нужно ли пить витамин D взрослым

Международное эндокринное общество не рекомендует взрослым до 75 лет принимать витамин D и сдавать анализы на его содержание. Исключение — люди с повышенным риском переломов (например из-за остеопороза) и заболеваниями, влияющими на усвоение этого вещества.

Член российской и американской ассоциаций эндокринологов Павел Баранов объяснил «Холоду», что прием витамина D не улучшает состояние здоровых людей: «Исследования показывают, что это не влияет ни на частоту переломов, ни на сердечно-сосудистые заболевания, ни на риск COVID, ни на продолжительность жизни».

Так, в The Lancet вышел метаанализ 81 исследования с суммарной выборкой более 53 тысяч человек и установил, что прием витамина D не оказывает клинически значимого влияния на минеральную плотность костной ткани и не предотвращает переломы. А проведенное в США исследование с 25871 участником подтвердило, что прием витамина D на протяжении более пяти лет не приводит к снижению риска рака или неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.

Выводы Международного эндокринного общества основаны на проведенных в развитых странах исследованиях, у которых нет российских аналогов, обращает внимание эндокринолог Станислав Хан. «Это тонкий момент, ведь вопрос о доступности витамина D из солнца и еды должен рассматриваться для каждой страны отдельно», — полагает он.

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Эндокринолог Марина Свиридова отмечает, что сдавать анализы и пить витамин не нужно не потому, что это «однозначно лишено смысла», а потому, что целесообразность этого не доказана. «Если нет уверенности в том, что питание и солнце обеспечивает организм достаточным уровнем витамина D, его профилактическая доза лишней не будет», — считает она.

Другие собеседники «Холода» соглашаются со Свиридовой. «Принимать витамин D можно, но необязательно, особенно если вы ведете активный и здоровый образ жизни, проводите время на свежем воздухе, сбалансированно и разнообразно питаетесь. Но если вам так будет спокойнее, то профилактическая дозировка не повредит. В конце концов, пузырек витамина D в 10 раз дешевле, чем анализ крови на витамин D», — резюмирует Павел Баранов.

Кому все же нужно принимать витамин D

Детям до 18 лет — для профилактики рахита и снижения риска инфекций дыхательных путей.

Пожилым людям с 75 лет.

Беременным — для снижения риска преждевременных родов, смерти младенца в утробе или в первый месяц жизни.

Людям с предиабетом, повышенным уровнем сахара в крови, — для снижения риска развития диабета. При этом специалисты подчеркивают, что для этого также важно придерживаться здорового образа жизни.

Нужно ли сдавать анализы на витамин D

Международное эндокринное общество рекомендует перечисленным выше категориям принимать витамин D эмпирически — то есть без предварительной сдачи анализов.

Собеседники «Холода» сходятся в том, что в лабораторных исследованиях действительно в большинстве случаев нет необходимости. К тому же стандартные анализы на витамин D измеряют уровень 25-гидроксивитамина D (25(OH)D) в крови, что позволяет сделать лишь примерные выводы о возможном дефиците, говорит Павел Баранов.

«25(OH)D — это неактивная форма витамина D, как запас в кладовке. Из него в почках образуется кальцитриол — активная форма, и именно она влияет на фосфорно-кальциевый обмен», — поясняет врач. По его словам, во многих частных клиниках пациентов направляют на скрининг витамина D без нужды, просто потому что анализы — значительная часть их прибыли.

С коллегой согласен Станислав Хан. «Судорожное исследование содержания этого витамина у всех подряд скорее бессмысленно и оправданно только у пациентов в группе риска. Захотелось оценить уровень 25(OH)D — пожалуйста, не захотелось — тоже окей», — говорит он.

Кроме того, Международное эндокринное общество пришло к выводу, что не может четко установить, какие показатели 25(OH)D считать дефицитом. В прошлом руководстве 2011 года авторы признавали недостаточным уровень ниже 30 нг/мл. Теперь специалисты говорят, что им не хватает данных, чтобы назвать это значение пороговым.

Среди диагнозов, при которых анализы на витамин D показаны, Павел Баранов называет заболевания околощитовидных желез, костей, патологии почек и печеночную недостаточность, синдром мальабсорбции — нарушение всасывания питательных веществ, — а также ряд других тяжелых и редких заболеваний.

Эндокринолог Марина Свиридонова добавляет, что анализы на витамин D не помешают при приеме глюкокортикоидов, антиретровирусных, противогрибковых и противоэпилептических препаратов, холестирамина и орлистата. Употребление этих лекарств — один из факторов риска развития остеопороза.

Сколько витамина D нужно пить и может ли навредить его избыток

В руководстве отмечено, что ежедневный прием витамина D в маленьких дозах предпочтительнее, чем нерегулярный — в больших. Международное эндокринное общество рекомендует людям до 70 лет принимать 600 международных единиц (МЕ) в день, а тем, кто старше, — 800 ME. На упаковке обычно указывают, какой объем содержится в капле препарата. «Дозировки от 600 до 1000 МЕ достаточно, чтобы снизить любые потенциальные риски, связанные с недостатком витамина D», — комментирует Павел Баранов.

«Витамин D можно принимать как натощак, так и во время еды в любое время суток. В отсутствии проблем с желчеоттоком прекрасно усваиваются любые его формы — как водные, так и масляные», — рассказывает Марина Свиридова. Она отмечает, что длительный прием чрезмерно высоких дозировок может повысить уровень кальция в крови и моче, что грозит нарушениями в работе внутренних органов. Формально подразумеваются дозировки выше 4000 ME в день, но врач встречала такое осложнение у некоторых пациентов, принимавших от 2000 ME.

Павел Баранов называет и другие вероятные последствия — проблемы с почками и чрезмерную резорбцию (то есть разрушение) костной ткани. Он поясняет, что речь идет о превышениях дозировки в десятки раз. «Многие специалисты превозносят роль витамина D, уверяют пациентов, что это спасение от всех бед, и назначают конские дозировки. Здесь не работает логика “чем больше, тем лучше”. Как недостаток, так и переизбыток — всегда плохо», — считает Станислав Хан.

Почему витамин D важен

Витамин D необходим прежде всего для фосфорно-кальциевого обмена: он способствует всасыванию обоих веществ в кишечнике и поддерживает их необходимое содержание в крови. Это важно для роста костей и минерализации костной ткани — простыми словами, обеспечивает ее плотность и прочность. «Наши кости — это живая ткань, которая обновляется каждый день», — поясняет Павел Баранов.

В младенчестве, когда организм растет особенно быстро, ярко выраженный дефицит витамина D может привести к рахиту. При этом заболевании кости ребенка размягчаются и могут деформироваться, что увеличивает риск переломов, искривления ног и позвоночника. Среди других неприятных последствий — боли в мышцах и костях, позднее появление зубов и кариес.

В пожилом возрасте авитаминоз D грозит остеопорозом — снижением костной массы и повышением хрупкости костей. Это диагноз чаще ставят женщинам из-за гормональных изменений после менопаузы. По данным Международного фонда остеопороза, связанные с этим заболеванием переломы случаются у каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины в возрасте старше 50 лет. Это может произойти почти без повода: например, из-за падения с небольшой высоты, при наклоне или подъеме тяжелой сумки.

Взаимосвязь дефицита витамина D с другими заболеваниями, кроме костных, пока не доказана. К такому выводу пришли авторы статьи «Витамин D: 100 лет открытий, но споры продолжаются», которая вышла в 2023 году в журнале The Lancet и подытоживает исследования за последнее столетие. «Ведется большое количество исследований с целью понять, как он влияет, например, на иммунную систему, профилактику рака и работу сердца. Но окончательные выводы на этот счет делать еще рано», — отмечает Станислав Хан.

Откуда мы получаем витамин D

Более 80% витамина D мы получаем под воздействием ультрафиолета. «В периоды контакта с солнечным светом он синтезируется в организме и накапливается в жировой ткани, а затем медленно высвобождается», — объясняет Павел Баранов.

Специалисты не могут сказать точно, как много времени нужно проводить на солнце, чтобы избежать авитаминоза: это зависит от географии, времени суток и года, чистоты воздуха, возраста и комплекции тела. Влияет даже одежда: если она закрывает ноги и руки, это снижает производство витамина D.

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По большинству оценок, достаточно проводить на улице 15 минут в день с 10:00 до 15:00 трижды в неделю. Например, британцам, живущим в Большом Манчестере — примерно на широте Самары, — хватает 13 минут в полдень трижды в неделю летом. Но не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом — SPF снижает риск развития рака кожи, но не препятствует синтезу витамина D.

Остальную потребность организм закрывает за счет пищи. «Важно, чтобы рацион был разнообразным и на регулярной основе включал продукты, которые содержат витамин D: яйца, рыбу, молочные и морепродукты», — поясняет Павел Баранов. Например, в 100 граммах лосося содержится до 800 международных единиц витамина D, в 100 граммах сливочного масла — до 150, а в сельди — почти 1700.