По статистике на 2021 год, рак кожи занимает второе место по распространению среди населения России и пятое место в мире. Доказано, что солнечное ультрафиолетовое излучение повышает риск его развития. По данным Cancer Research UK, в Великобритании девять из 10 случаев развития меланомы можно было предотвратить, если бы люди придерживались правил безопасности на солнце и не посещали солярии. «Холод» рассказывает о мифах про влияние солнечных лучей и защиту от них.

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Что такое солнечное ультрафиолетовое излучение и какое оно бывает?

Солнце — основной источник ультрафиолетового излучения. Оно состоит из трех типов лучей: UVA, UVB и UVC. Каждый из них имеет разную длину волны. У UVA волны самые длинные (315–400), а у UVC — самые короткие (100–280). Чем короче волна, тем сильнее излучение: лучи типа UVC — самые сильные и могли бы представлять опасность, но, к счастью, они полностью поглощаются озоновым слоем и не достигают поверхности Земли.



На человека влияют всего два типа лучей — A и B. Оба этих типа лучей в 60–70% случаев ответственны за появление меланомы (самый опасный и смертельный рак кожи).

На UVA-лучи приходится около 95% всего ультрафиолетового излучения, доходящего до поверхности планеты. UVA-лучи могут проникать глубоко под кожу, достигая клеток дермы, что может способствовать мгновенному загару, преждевременному старению и возникновению некоторых видов рака кожи. А на UVB — всего 5%, но это не делает их менее опасными. UVB-излучение намного сильнее и поражает верхний слой кожи. В большинстве случаев именно эти лучи ответственны за появление солнечных ожогов, а также за возникновение большинства видов рака кожи.

В то же время ультрафиолетовое излучение иногда используется для лечения (фототерапии) людей с тяжелыми формами заболеваний, таких как рахит, псориаз, экзема и витилиго. Лечение должно проводиться под тщательным наблюдением врача и только в случае, если преимущества перевешивают риски.

Чтобы узнать, насколько безопасно находиться на солнце в данный момент, следите за индексом ультрафиолета (его можно найти в приложениях с погодой). Если индекс от трех и выше, обязательно нужно использовать защиту от солнца.

SPF 100 не лучше, чем SPF 30

SPF (Sun Protection Factor) показывает, насколько солнцезащитное средство эффективно от UVB-излучения. Например, SPF 30 блокирует около 97% UVB-лучей, а SPF 50 защищает от них примерно на 98%. Американский Фонд борьбы с раком кожи рекомендует регулярно наносить SPF 15 и выше.

Как утверждается, SPF 100 при правильном использовании защищает кожу от UVB-лучей на 99%. В то же время EWG (Рабочая группа по защите окружающей среды) настаивает, что покупать SPF выше 50 не только бессмысленно, но и в какой-то степени даже опасно. Дело в том, что такие солнцезащитные средства могут давать ложное чувство безопасности. Нередко люди думают, что чем выше индекс SPF, тем дольше можно находиться на солнце. На самом деле любое солнцезащитное средство эксперты рекомендуют обновлять примерно каждые два часа, независимо от цифры на его упаковке.

При выборе солнцезащитного средства очень важно смотреть не только на SPF, но и на то, защищает ли оно от UVA-лучей. Продукты с высоким SPF действительно могут лучше защищать от солнечных ожогов, вызванных UVB-излучением, но никак не влияют на воздействие UVA-лучей. EWG утверждает, что по мере увеличения индекса SPF уровень защиты от UVA уменьшается. В 2021 году FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) выступило с инициативой запретить этикетки с SPF выше 60.

Одежда не всегда защищает от солнца

Не вся одежда эффективно защищает от ультрафиолета, а через некоторую можно даже получить солнечный ожог. Например, повседневная белая хлопковая футболка или рубашка с длинным рукавом имеет UPF (Ultraviolet Protection Factor) всего около пяти, в то время как американский Фонд борьбы с раком кожи рекомендует выбирать специальную солнцезащитную одежду с маркировкой UPF от 30 до 50.

Одежда темных и ярких оттенков (черный, коричневый, красный, бордовый и др.) может лучше защищать от ультрафиолетовых лучей, чем вещи белого и пастельных цветов. Также синтетические ткани, такие как полиэстер и нейлон, имеют больший UPF по сравнению с хлопком или льном. А свободная одежда в этом случае будет лучше облегающей. Если вы не уверены, что одежда достаточно защищает вас от солнца, то лучше дополнительно использовать санскрин.

Любой солнечный ожог может иметь длительные последствия

Солнечные ожоги обычно проходят сами от нескольких дней до недели в зависимости от тяжести. По статистике, от 55% до 72% детей ежегодно получают солнечные ожоги. Но несмотря на то, что визуально кажется, что кожа быстро восстанавливается, ожог может иметь длительные последствия. Например, достаточно получить пять солнечных ожогов в течение жизни, чтобы риск меланомы вырос в два раза. В то же время влияние ультрафиолетовых лучей, вероятно, вызывает 80% видимых признаков старения кожи лица у людей со светлой кожей, таких как пигментные пятна, морщины и дряблость.

При ярком солнце лучше щуриться, чем носить очки без защиты от ультрафиолета

Влияние ультрафиолета со временем может способствовать преждевременному старению кожи вокруг глаз, заболеванию, которое может привести к потере центрального зрения — возрастной дегенерации желтого пятна (место наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза), и злокачественным новообразованиям век. ВОЗ также утверждает, что воздействие солнца, вероятно, основной фактор развития катаракты.

Во время нахождения на ярком солнце без очков срабатывает защитный механизм: зрачки сильно сужаются. Когда человек носит оправу с темными линзами, они, наоборот, расширяются. Важно выбирать очки с маркировкой UV400 (почти 100%-ная защита от ультрафиолета). Если на очках ее нет, то с ними расширенные зрачки будут пропускать еще больше ультрафиолета, что намного хуже, чем если бы вы просто щурились.

Цвет линз в этом случае не имеет никакого значения: они могут быть прозрачными и иметь защиту от ультрафиолета, и наоборот: могут быть темными, но не защищать от него. Эксперты рекомендуют надевать очки круглый год, когда вы находитесь на солнце, а также правильно их носить: переносье оправы должно касаться лица.

Пасмурная погода не означает, что находиться на улице безопасно

Даже в пасмурную погоду можно обгореть. Облака пропускают более 90% ультрафиолетового излучения. Вы не можете его чувствовать или видеть, поэтому, если индекс ультрафиолета от трех и более, используйте защитные средства так же, как если бы погода была ясной.

Собак нужно защищать от солнца, несмотря на то что у них есть шерсть

Собаки, как и люди, могут получить солнечный ожог, особенно на участках тела без шерсти. Влияние ультрафиолета может приводить к выпадению шерсти, шелушению, а также к раку кожи. Некоторые собаки сильнее других подвержены солнечному влиянию, например те, у которых белая, тонкая или короткая шерсть, а также собаки голых пород.

Лучшая защита для животного — свести к минимуму прогулки на открытом солнце с 10 утра до 16 часов вечера либо наносить на питомца санскрин на наиболее подверженные солнечному влиянию места: кончики ушей, переносицу, кожу вокруг губ, живот и другие.

Фото: SWNS / Scanpix

Нельзя пользоваться со своей собакой одним и тем же средством, в нем может быть небезопасный для нее состав. Эксперты рекомендуют выбирать только продукты, предназначенные для животных. В то же время FDA одобрило первый и пока единственный санскрин для собак, поэтому ветеринары рекомендуют тщательно проверять состав (в нем не должно быть оксида цинка). В качестве альтернативы также можно использовать специальную солнцезащитную одежду для собак.

Зимой тоже можно получить солнечный ожог

Хотя индекс ультрафиолета зимой ниже, чем летом, все еще есть опасность получить солнечный ожог. Согласно ВОЗ, снег отражает до 80% ультрафиолетовых лучей. Это значит, что одни и те же лучи поражают человека дважды. Для сравнения: сухой пляжный песок отражает всего около 15% ультрафиолета, а морская пена — примерно 25%. Эксперты рекомендуют пользоваться SPF даже зимой и не забывать про солнцезащитные очки. Особенно это актуально для людей, которые любят лыжный спорт: с каждой тысячей метров в высоту влияние ультрафиолета растет примерно на 10%.

Чтобы вырабатывался витамин D, загорать не обязательно

Ультрафиолетовые лучи повреждают кожу, и, чтобы ее защитить, организм вырабатывает больше меланина. Именно из-за него кожа становится смуглее. Безопасного загара не существует: любой (будь то естественный или в солярии) увеличивает риск рака кожи. Существует мнение, что базовый загар защищает кожу от солнечных ожогов, но это не совсем так. Дополнительный меланин защищает примерно на уровне SPF от двух до четырех, чего недостаточно, чтобы уберечь кожу от дальнейших повреждений.

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Солнечный свет — основной источник витамина D. Он помогает усваивать кальций и фосфор, а также необходим для здоровья иммунной, нервной и опорно-двигательной систем. Витамин D вырабатывается на открытых участках кожи под воздействием UVB-лучей, но для этого не нужно много загорать. Ученые из Манчестерского университета говорят, что 10–15 минут в день в летние и весенние месяцы для людей со светлой кожей и 25–40 минут для людей с темной кожей достаточно, чтобы получить нужное количество витамина D.

Кроме этого, витамин D можно получить из некоторых продуктов (яичных желтков, лосося, тунца или печени трески) и пищевых добавок.

Окна в автомобиле или помещении не защищают от ультрафиолета

Окна хорошо защищают от UVB-излучения, именно поэтому нельзя получить витамин D, находясь в помещении. Окна в помещении также могут пропускать до 50% UVA-лучей.

Фонд рака утверждает, что лобовое стекло машины способно защищать от двух типов лучей, а боковые и задние стекла — нет. То же самое касается окон автобуса, поезда и даже самолета. Но большинство стекол не защищает от UVA-излучения.