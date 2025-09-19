Мужчина прожил под водой 100 дней и рассказал об этом опыте

Биомедицинский исследователь Джозеф Дитури провел 100 дней в подводной научно-исследовательской станции Jules’ Undersea Lodge во Флориде. Он изучал влияние длительного пребывания под водой на организм человека. О своем опыте Дитури рассказал The Guardian.

Как пишет издание, герметичный жилой модуль был расположен на дне лагуны в Ки-Ларго на глубине около девяти метров. В центре находилась шлюзовая комната с «лунным колодцем», через него дайверы доставляли участнику эксперимента продукты в контейнерах. Благодаря поддерживаемому внутри давлению воздух удерживал воду на уровне отверстия, поэтому помещение оставалось сухим. Здесь же располагались душ и небольшой туалет. От этой комнаты отходили два цилиндрических отсека размером примерно 2 на 6 метров, один служил спальней, другой — кухней-гостиной, рассказал Дитури.

По его словам, цель проекта заключалась в исследовании влияния повышенного давления (на 70% выше, чем на поверхности) на психическое и физическое состояние человека. Ученые также хотели понять, что происходит, если оставить человека в замкнутом пространстве на сто дней. Данные могут быть полезны для подготовки к дальним космическим миссиям, например на Марс, отмечает исследователь.

Дитури не был новичком в подводной среде. Он прослужил 28 лет водолазом на флоте, прежде чем заняться наукой. «Когда появилась возможность, я был рад стать подопытным кроликом», — вспоминает он. Его партнерша, по словам исследователя, поставила условие: «Сто дней — ни минутой больше».

Каждое утро Дитури поднимался в пять часов, делал зарядку, завтракал и весь день проводил эксперименты на себе: измерял работу сердца и мозга, самостоятельно собирал образцы крови, мочи и слюны для последующего анализа. В девять вечера он медитировал и спал восемь часов, отмечая необычайно яркие сны.

За время миссии исследователь заметил физические изменения. Например, если сначала он часто задевал головой о выступающий винт в потолке, то спустя пару месяцев это прекратилось, потому что его рост уменьшился примерно на два сантиметра. Как объяснил Дитури, у акванавтов позвоночник сжимается, тогда как у астронавтов в невесомости он, наоборот, вытягивается.

Чтобы снизить риски изоляции и отсутствия солнечного света, он принимал витамин D и общался с психологом. Каждую неделю его навещали ученые, врачи и даже астронавты. Кроме того, 80-летняя мать Дитури специально прошла курсы дайвинга, чтобы спуститься к сыну, говорится в статье.

Дитури рассказал, что его друзьями за время пребывания под водой стали морские обитатели. Постоянным гостем был омар, которого он назвал Фред. Однажды исследователь наблюдал, как тот линяет, сбрасывая панцирь. В лагуне также жила полутораметровая акула-нянька, которая постепенно привыкла к человеку и на 75-й день спала прямо на ступеньке у входа в модуль.