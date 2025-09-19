Основательница петербургской кофейни ответила на критику за «стаканы с намеками на минет»

Основательница IRNBY и блогер Анастасия Миронова прокомментировала скандал вокруг дизайна одноразовых стаканов своей новой кофейни. Накануне ее раскритиковали в сети за объективацию женщин в визуальной концепции заведения.

Поводом стали держатели для стаканов с изображениями девушек с открытыми ртами и одноразовые стаканы с крупным рисунком позвоночника. При совместном использовании эти элементы складывались в композицию, которую многие в соцсетях восприняли как намек на минет.

В беседе с изданием «Подъем» Миронова заявила, что авторский замысел был совершенно иным. По ее словам, девушки на держателях для стаканов «занимаются фейсфитнесом — популярным направлением упражнений для поддержания тонуса мышц лица». Все остальное, считает предпринимательница, зависит от «широты фантазии» зрителей.

Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20% Спорная реклама привела к обвинениям в пропаганде нацизма и призывам отменить актрису Интернет и мемы 9 минут чтения

«Интерпретация, которая возникает в головах у каких-то людей, — это их персональное умозаключение. Мы спортивный бренд, который мотивирует людей заниматься спортом. Логично, что человек и его физическая форма лежат в основе ДНК бренда. Мы хотели подчеркнуть важность работы не только над телом, но и над лицом — например, с помощью фейсфитнеса», — пояснила она.

При этом Миронова признала, что для тех, кто не знаком с брендом, оформление действительно может показаться провокационным. Она отметила, что еще месяц назад показывала в соцсетях «развертку стакана», где было «четко видно, что это спина, это позвоночник».

Блогер также уточнила, что сторис со стаканами не удалялись со страницы, как написали ранее СМИ. По ее словам, они исчезли автоматически через 24 часа, как это происходит в Instagram. Миронова также рассказала, что эти держатели для стаканов были выпущены ограниченным тиражом к открытию кофейни и быстро раскуплены постоянными клиентами.

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие? Экономика 22 минуты чтения

На вопрос, будут ли такие капхолдеры напечатаны снова, Миронова ответила, что пока не знает, но бренд «планирует и дальше удивлять креативом».

Ранее IRNBY уже выпускал упаковку с провокационными элементами. Например, пакеты с изображением женской груди и коробки с мужским торсом. В такой же стилистике оформлена и страница бренда в Instagram.