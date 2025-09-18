Основательницу петербургской кофейни раскритиковали за дизайн стаканов с намеками на минет

Российская предпринимательница и блогер Анастасия Миронова оказалась в центре скандала после открытия кофейни под брендом IRNBY в Петербурге. В сети обсуждают фото одноразовых стаканов, которые выглядят, по мнению пользователей, слишком провокационно. Об этом пишет, в частности, «Афиша Daily».

На фото, распространившихся в сети, видно, что на стаканчиках напечатан крупный рисунок позвоночника, а на держателях для них — изображения двух девушек с открытыми ртами. При совместном использовании стакана и держателя композиция выглядит как единая картинка и, по мнению пользователей, в ней довольно сложно не разглядеть оральный секс.

Сторис с таким оформлением стаканов вскоре удалили со страницы бренда, но обсуждения дизайна продолжаются. Комментаторы отмечают, что человек, пьющий из такого стакана, со стороны выглядит двусмысленно, а дети на улицах могут увидеть изображения, которые вызовут шок или неудобные вопросы. «Стоит оставить жалобу на такой креатив в госструктуры, пусть разберутся», — написала одна из пользователей. Другие предлагали заменить женские лица на мужские, чтобы «убрать сексистский подтекст».

Некоторые же, напротив, приветствовали идею с дизайном стаканов, подчеркнув, что это вполне в духе бренда Irnby. Пользователи напомнили, что магазины Мироновой упаковывают товары в пакеты с крупным изображением женской груди и коробки с мужским торсом. В такой же стилистике выполнен и инстаграм-аккаунт компании. «Думаю, что аудитория Анастасии к этому абсолютно готова и относится прекрасно. Кому не нравится, те могут просто пройти мимо», — отметила одна из комментаторов.

31-летняя Анастасия Миронова начинала карьеру как фитнес-блогер и онлайн-инфлюенсер, а затем запустила несколько собственных проектов. Она основала бренд спортивной одежды Irnby, а также косметическую марку Predubezhdai. В Instagram за ней следят около двух миллионов подписчиков.

Ранее критике подвергся создатель баблти-сети Pims Артур Шустериовас. Сначала поводом стала реклама бренда, в которой мужчина грубо ощупывает девушку, прижав ее к окну заведения. А позже претензии появились непосредственно к Шустериовасу, который выложил у себя на странице тайно снятое видео с переодевающейся соседкой.