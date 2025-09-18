EN
Трамп приветствовал снятие с эфира критиковавшего его популярного телеведущего

08:21

В США приостановили показ одного из самых популярных телевизионных вечерних шоу — Jimmy Kimmel Live! — после слов его ведущего комика Джимми Киммела об убийстве известного сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка. Об этом со ссылкой на представителя канала ABC, на котором выходила передача, сообщает издание Deadline.

15 сентября во вступительном монологе своего шоу Киммел обвинил Трампа и его сторонников в попытке заработать «политические очки» на смерти активиста. «В эти выходные мы достигли новых минимумов [по рейтингам Трампа], когда банда MAGA (общепринятое название сторонников Трампа, аббревиатура его предвыборного лозунга Make America Great Again — прим. “Холода”) отчаянно пыталась представить этого парня, убившего Чарли Кирка, кем угодно, только не одним из них, и делала все возможное, чтобы заработать на этом политические очки», — сказал он.

«Шоу Jimmy Kimmel Live! будет приостановлено на неопределенный срок», — заявил после этого представитель ABC. Также о прекращении трансляций программы Киммела сообщила крупнейший владелец телевизионных станций в США компания Nexstar.

«Nexstar сообщает, что партнерские и принадлежащие компании телестанции, аффилированные с ABC, исключат из эфира шоу Джимми Киммела в обозримом будущем <…> Nexstar решительно возражает против недавних комментариев Киммела относительно убийства Чарли Кирка и заменит шоу другими программами», — говорится в заявлении компании.

Трамп, которого Киммел регулярно критиковал в своих шоу, приветствовал его отстранение от эфира. «Поздравляем ABC с тем, что они наконец нашли смелость сделать то, что было необходимо», — написал он в принадлежащей ему соцсети Truth Social. 

«У Киммела было НОЛЬ таланта, а его рейтинги были еще хуже, чем у Колберта, если это возможно. Таким образом остаются Джимми и Сет — два абсолютных неудачника — на канале фальшивых новостей NBC. Сделай это, NBC», — добавил он, вероятно, имея в виду двух других популярных американских комиков, критикующих его в своих шоу, — Джимми Фэллона и Сета Майерса.

Ранее в результате досудебного урегулирования иска Трампа к телекомпании CBS та объявила о закрытии вечернего шоу с ведущим Стивеном Колбертом. Эта передача была самой популярной на канале в своем жанре, а ее ведущий регулярно критиковал Трампа и его администрацию.

