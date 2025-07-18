Популярное телешоу с критикующим Трампа ведущим закроют в США

Телекомпания CBS объявила о закрытии «Позднего шоу» (The Late Show) со Стивеном Колбертом, которое выходило в эфир более 30 лет. Его снимут с ротации в мае 2026 года.

Стивен Колберт стал ведущим The Late Show в 2015 году — тех пор передача с его участием оставалось самой рейтинговой вечерней программой в США. CBS отмечает, что Колберт является одним из самых последовательных критиков президента США Дональда Трампа. Так, в одном из недавних выпусков шоу он осудил решение компании Paramount (именно ей принадлежит CBS) выплатить Трампу 16 миллионов долларов по иску, связанному с редактированием интервью Камалы Харрис для новостной программы «60 минут» (60 Minutes). Компания заявила, что иск был «полностью безосновательным».

Тем не менее, в заявлении CBS подчеркивается, что закрытие шоу не связано с его содержанием, рейтингами или другими обстоятельствами внутри медиахолдинга Paramount. «Это исключительно финансовое решение на фоне сложной ситуации в сегменте позднего вечернего телевидения», — утверждается в сообщении.

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О завершении шоу Колберт сообщил зрителям лично во время съемки выпуска в четверг, 17 июля. Он рассказал, что сам узнал об этом накануне вечером.

«На протяжении 10 лет у меня была возможность и ответственность делиться тем, что мы делаем, с вами, перед этой камерой, — сказал Колберт. — Это фантастическая работа. Жаль, что кто-то другой ее не получит».

В эфире выпуска, записанного 17 июля, вышло интервью с сенатором-демократом от Калифорнии Адамом Шиффом. После новости о закрытии шоу он прокомментировал ситуацию в соцсетях: «Если Paramount и CBS завершили The Late Show по политическим причинам, общественность имеет право это знать. И заслуживает лучшего».

Компания Paramount сейчас завершает переговоры о слиянии с медиакомпанией Skydance Media на 8,4 миллиардов доллавро. Сделка требует одобрения Федеральной комиссии по связи США (FCC), отмечает CBS.

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Американские СМИ обращают внимание, что в последнее время Трамп стал более несдержанным по отношению к своим критикам. Например, недавно он написал гневное сообщении в социальной сети Truth Social в адрес известной американской телеведущей и комика Рози О’Доннелл и даже пригрозил ей лишением гражданства.