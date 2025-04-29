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Мир

Автобус с 25 российскими туристами перевернулся в Турции

2 минуты чтения 12:18 | Обновлено: 12:59

В турецкой Анталье автобус с российскими туристами вылетел с трассы и перевернулся по пути из аэропорта, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местное информагентство IHA. В автобусе было 25 пассажиров, пострадали 18 россиян и водитель, который не справился с управлением, уточнил «Интерфакс».

Авария произошла в районе города Манавгат около 8:00 по местному и московскому времени. Автобус двигался по направлению к отелям курортного города Сиде. Как сообщается, он съехал в кювет, перевернулся и упал на бок возле парников с бананами. 

Судя по опубликованным фотографиям и видеозаписям с места происшествия, на перевернувшемся автобусе есть логотип российского туроператора Anex Tour. 

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Издание Habertürk сообщило, что водителя зовут Фатих Караташ, имена остальных участников аварии не сообщаются. Все 19 пострадавших госпитализированы, пишут турецкие СМИ.

Очевидцы из числа туристов рассказали изданию Tourdom, что пассажирам после аварии пришлось выбираться через люк в крыше автобуса.

«Я заснул в автобусе, потом вдруг чувствую — лечу прямиком в люк. Вокруг крики. Затем кто-то этот люк выбил. Оказалось, наш автобус перевернулся», — рассказал один из туристов.

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По словам собеседника Tourdom, пожарные машины и скорая помощь оказались на месте быстро. Самые серьезные травмы получили женщина и маленький ребенок. Шесть человек не пострадали, добавил турист.

Несколько дней назад иностранцев в Турции предупредили, что сотрудники отелей и спа-салонов домогаются туристов, есть случаи нападения на несовершеннолетних. Властями страны известно о 56 случаев сексуализированного насилия, в основном во время туристического сезона в прибрежных курортных зонах.

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