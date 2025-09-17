EN
В мире резко выросла смертность от холеры

2 минуты чтения 13:49

Всемирная организация здравоохранения сообщила о резком росте смертности от холеры в мире. В 2024 году от инфекции умерли более шести тысяч человек — это на 50% больше, чем годом ранее. Данные ВОЗ приводит «Коммерсантъ».

Как пишет издание, общее количество заболевших в прошлом году увеличилось на 5% и составило 560 823 случая. При этом ВОЗ подчеркивает, что реальные цифры могут быть выше, поскольку не все случаи регистрируются.

Главный могильник сибирской язвы в СССР
Главный могильник сибирской язвы в СССР
На этом острове советские ученые ставили опыты с боевыми вирусами. Теперь здесь город-призрак
Мир9 минут чтения

Холера — острая кишечная инфекция, вызываемая бактерией Vibrio cholerae. Болезнь быстро распространяется через загрязненную инфицированными фекалиями воду, и при отсутствии лечения может привести к смерти за несколько часов. ВОЗ связывает рост заболеваемости и смертности с вооруженными конфликтами, изменением климата, массовыми перемещениями населения и систематическими проблемами с водоснабжением и санитарией.

По информации ВОЗ, в 2024 году холера была выявлена в 60 странах, тогда как в 2023-м в таких стран было 45. На Африку, Ближний Восток и Азию пришлось 98% случаев. Коэффициент летальности на африканском континенте вырос с 1,4% до 1,9%. Четверть смертей произошла вне медучреждений, что, по оценке ВОЗ, указывает на критические сбои в системе оказания помощи. В Европейском регионе зафиксировано 29 случаев, главным образом в Великобритании, Франции и Германии.

Самая страшная речная катастрофа России
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
Общество17 минут чтения

В России в 2024 году не было выявлено случаев заболевания холерой, однако в апреле 2025-го зарегистрированы четыре завозных случая у туристов, вернувшихся из Индии. Роспотребнадзор тогда сообщил, что очаг был ликвидирован «в пределах одного инкубационного периода». В ведомстве эпидемиологическую ситуацию называют стабильной.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил «Коммерсанту», что рост смертности от холеры отражает не изменения в самом возбудителе, а нехватку своевременной медицинской помощи, приводящую к смертельному обезвоживанию. По его словам, в России возможны лишь локальные вспышки в южных регионах при благоприятных для бактерии условиях, но глобальная эпидемия маловероятна, «если не произойдет гуманитарная катастрофа или диверсия».

