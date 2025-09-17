Запущен самый длинный прямой рейс в мире

Авиакомпания China Eastern Airlines открыла продажу билетов на рейс, соединяющий Шанхай и Буэнос-Айрес. Этот маршрут перевозчик называет «самым продолжительным прямым рейсом в мире», сообщает CNN.

Рейс должен вылететь из шанхайского аэропорта Пудун (PVG) и приземлиться в международном аэропорту имени министра Пистарини (EZE). На дорогу потребуется 25,5 часов, в обратный путь займет 29 часов.

При этом оба маршрута подразумевают посадку в Новой Зеландии. Двухчасовая остановка в Окленде предусмотрена для того, чтобы пассажиры смогли сойти с воздушного судна и отдохнуть от перелета. В этом случае рейс все еще считается прямым, но не беспосадочным.

CNN отмечает, что многие перевозчики ранее претендовали на компании с самыми длинными рейсами. Самый продолжительный беспосадочный рейс сейчас выполняет Singapore Airlines. Самолеты этой авиакомпании летают из сингапурского Чанги и Нью-Йорком за более чем 18 часов.

При этом China Eastern Airlines заявила, что ее новый рейс станет первым в мире маршрутом, который соединяет так называемые города-антиподы — так называют города, расположенные на противоположных сторонах Земли. Рейсы из Шанхай в Буэнос-Айрес будут летать выполняться на широкофюзеляжном самолете Boeing 777-300ER два раза в неделю начиная с 4 декабря.

В авиакомпании также назвали этот маршрут «воздушным шелковым путем» между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Южной Америкой. Сейчас, по данным сервиса Skyscanner, самые быстрые рейсы из Шанхая в Буэнос-Айрес предлагают авиакомпании KLM, China Eastern и Lufthansa. Время в полете составляет от 29 часов 15 минут с учетом одной пересадки в Амстердаме, Мадриде или Франкфурте-на-Майне.

