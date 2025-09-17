EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ рассказали о «потере Зеленским реальности»

2 минуты чтения 11:25 | Обновлено: 11:29

Как пишет американский журнал Foreign Policy со ссылкой на экспертов в Украине, за последний месяц украинское правительство приняло ряд мер, которые заставили задуматься, насколько хорошо Владимир Зеленский и его окружение понимают реальность происходящего в стране.

По словам Антона Грушецкого, исполнительного директора Киевского международного института социологии, властям следует «активнее доносить свои намерения», а некоторые из недавних действий правительства «выглядят плохо продуманными».

Другой собеседник журнала, киевский аспирант и военный аналитик Дмитрий К., считает, что «окружение Зеленского существует в вакууме». «Они живут в пузыре. Некоторые советники очень хороши, но они, очевидно, не получают постоянного потока актуальной информации», — заявил Дмитрий.

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
Общество12 минут чтения

К числу неоднозначных мер, принятых украинскими властями, журнал относит попытку ужесточить наказание за самовольную отлучку из армии и дезертирство. Этот шаг поддержало украинское Минобороны и партия Зеленского «Слуга народа», однако после протестов из законопроекта убрали пункт об ужесточении уголовной ответственности.

В начале сентября жители Украины вышли на акции протеста с плакатами, на которых были надписи «Служба в армии — это не рабство» и «Солдат в тюрьму, а коррумпированных чиновников на свободе? Не совершайте эту ошибку», пишет Foreign Policy.

Вторая мера, вызвавшая споры, — разрешение гражданам Украины до 22 лет выезжать за границу. Журнал утверждает, что жители страны восприняли это решение скорее с тревогой, нежели с облегчением. 

«Конечно, я думаю, что в такой демократической стране, как Украина, люди должны иметь возможность свободно путешествовать, куда им вздумается. Но это ненормальные обстоятельства, и нам приходится быть на передовой», — заявила музыкант из Киева Алина Гусейналиева. 

Самая страшная речная катастрофа России
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
Общество17 минут чтения

Foreign Policy отмечает, что некоторые сторонники Украины считают ее законы о воинской повинности слишком мягкими. По данным издания, украинцы опасаются, что из-за разрешения выезжать за рубеж к 2027 году армия останется без новобранцев, а сама Украина столкнется с нехваткой людей после завершения войны.

Также к числу просчетов украинского правительства журнал приписал ссору Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете в феврале этого года. Авторы статьи пишут, что команда Трампа, вероятно, изначально планировала «наброситься» на президента Украины, но к такому разговору следовало лучше подготовиться. 

Еще одной ошибкой властей в материале называется попытка лишить независимости антикоррупционных органов — Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Этот шаг также вызвал протесты, после которых Киев принял другой закон, восстанавливающий их независимость.

Foreign Policy отмечает, что эти решения «плохо характеризуют ближайшее окружение и политическую партию Зеленского». По мнению авторов материала, президенту Украины нужно набрать новых советников и «восстановить связь с украинской общественностью, пока та еще верит в него».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Общество
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
00:01
Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01 16 сентября
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября
Самое массовое самоубийство в США
Общество
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
00:01 13 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве