СМИ рассказали о «потере Зеленским реальности»

Как пишет американский журнал Foreign Policy со ссылкой на экспертов в Украине, за последний месяц украинское правительство приняло ряд мер, которые заставили задуматься, насколько хорошо Владимир Зеленский и его окружение понимают реальность происходящего в стране.

По словам Антона Грушецкого, исполнительного директора Киевского международного института социологии, властям следует «активнее доносить свои намерения», а некоторые из недавних действий правительства «выглядят плохо продуманными».

Другой собеседник журнала, киевский аспирант и военный аналитик Дмитрий К., считает, что «окружение Зеленского существует в вакууме». «Они живут в пузыре. Некоторые советники очень хороши, но они, очевидно, не получают постоянного потока актуальной информации», — заявил Дмитрий.

К числу неоднозначных мер, принятых украинскими властями, журнал относит попытку ужесточить наказание за самовольную отлучку из армии и дезертирство. Этот шаг поддержало украинское Минобороны и партия Зеленского «Слуга народа», однако после протестов из законопроекта убрали пункт об ужесточении уголовной ответственности.

В начале сентября жители Украины вышли на акции протеста с плакатами, на которых были надписи «Служба в армии — это не рабство» и «Солдат в тюрьму, а коррумпированных чиновников на свободе? Не совершайте эту ошибку», пишет Foreign Policy.

Вторая мера, вызвавшая споры, — разрешение гражданам Украины до 22 лет выезжать за границу. Журнал утверждает, что жители страны восприняли это решение скорее с тревогой, нежели с облегчением.

«Конечно, я думаю, что в такой демократической стране, как Украина, люди должны иметь возможность свободно путешествовать, куда им вздумается. Но это ненормальные обстоятельства, и нам приходится быть на передовой», — заявила музыкант из Киева Алина Гусейналиева.

Foreign Policy отмечает, что некоторые сторонники Украины считают ее законы о воинской повинности слишком мягкими. По данным издания, украинцы опасаются, что из-за разрешения выезжать за рубеж к 2027 году армия останется без новобранцев, а сама Украина столкнется с нехваткой людей после завершения войны.

Также к числу просчетов украинского правительства журнал приписал ссору Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете в феврале этого года. Авторы статьи пишут, что команда Трампа, вероятно, изначально планировала «наброситься» на президента Украины, но к такому разговору следовало лучше подготовиться.

Еще одной ошибкой властей в материале называется попытка лишить независимости антикоррупционных органов — Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Этот шаг также вызвал протесты, после которых Киев принял другой закон, восстанавливающий их независимость.

Foreign Policy отмечает, что эти решения «плохо характеризуют ближайшее окружение и политическую партию Зеленского». По мнению авторов материала, президенту Украины нужно набрать новых советников и «восстановить связь с украинской общественностью, пока та еще верит в него».