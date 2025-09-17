EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

ЕС нашел способы передать замороженные российские активы Киеву

2 минуты чтения 16:34

Еврокомиссия разрабатывает варианты использования замороженных российских активов для обеспечения «репарационных кредитов» Украине на сумму 170 миллиардов евро. Это, как пишет Financial Times, изменит финансовое положение Украины, но в то же время может привести к серьезной конфронтации с Москвой.

Издание отмечает, что Украина давно хочет получить российские активы, замороженные в ЕС, но в самом Евросоюзе это вызывает споры. Сейчас европейские чиновники рассматривают два способа передачи активов без их формального изъятия.

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
Общество12 минут чтения

Согласно одной из схем, по словам пяти источников FT, остатки средств российского Центробанка, находящиеся под санкциями и хранящиеся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, будут использованы для покупки беспроцентных облигаций ЕС. Привлеченный капитал затем переведут в Украину. Два источника издания утверждают, что сейчас 170 миллиардов евро уже числятся в виде денежных остатков на балансе Euroclear.

Второй вариант предполагает использование специального инструмента для управления финансированием, который позволит участвовать в схеме странам, не входящим в ЕС.

На прошлой неделе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала идею репарационных кредитов и заявила, что Россия должна иметь возможность получить свои активы обратно только в том случае, если страна согласится компенсировать Киеву ущерб от вторжения. По словам фон дер Ляйен, вместо того, чтобы ждать окончания войны, российские активы нужно использовать в качестве помощи Украине «уже сегодня».

Самая страшная речная катастрофа России
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
Общество17 минут чтения

FT пишет, что Евросоюз активизировал работу над двумя вариантами, поскольку перспективы мирных переговоров становятся все более призрачными на фоне того, как Россия не хочет отказываться от своих максималистских целей в Украине, а США не хотят вводить прямые санкции.

Отмечается, что министры финансов европейских стран соберутся на этой неделе в Дании, чтобы обсудить идею репарационных кредитов. Это должно преодолеть возражения в частности Бельгии, Германии и Франции против передачи активов, поскольку эти страны опасаются, что изъятие российских активов будет противозаконным и подорвет доверие к евро как резервной валюте.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Общество
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
00:01
Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01 16 сентября
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября
Самое массовое самоубийство в США
Общество
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
00:01 13 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве