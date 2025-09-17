ЕС нашел способы передать замороженные российские активы Киеву

Еврокомиссия разрабатывает варианты использования замороженных российских активов для обеспечения «репарационных кредитов» Украине на сумму 170 миллиардов евро. Это, как пишет Financial Times, изменит финансовое положение Украины, но в то же время может привести к серьезной конфронтации с Москвой.

Издание отмечает, что Украина давно хочет получить российские активы, замороженные в ЕС, но в самом Евросоюзе это вызывает споры. Сейчас европейские чиновники рассматривают два способа передачи активов без их формального изъятия.

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое Общество 12 минут чтения

Согласно одной из схем, по словам пяти источников FT, остатки средств российского Центробанка, находящиеся под санкциями и хранящиеся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, будут использованы для покупки беспроцентных облигаций ЕС. Привлеченный капитал затем переведут в Украину. Два источника издания утверждают, что сейчас 170 миллиардов евро уже числятся в виде денежных остатков на балансе Euroclear.

Второй вариант предполагает использование специального инструмента для управления финансированием, который позволит участвовать в схеме странам, не входящим в ЕС.

На прошлой неделе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала идею репарационных кредитов и заявила, что Россия должна иметь возможность получить свои активы обратно только в том случае, если страна согласится компенсировать Киеву ущерб от вторжения. По словам фон дер Ляйен, вместо того, чтобы ждать окончания войны, российские активы нужно использовать в качестве помощи Украине «уже сегодня».

Самая страшная речная катастрофа России Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек Общество 17 минут чтения

FT пишет, что Евросоюз активизировал работу над двумя вариантами, поскольку перспективы мирных переговоров становятся все более призрачными на фоне того, как Россия не хочет отказываться от своих максималистских целей в Украине, а США не хотят вводить прямые санкции.

Отмечается, что министры финансов европейских стран соберутся на этой неделе в Дании, чтобы обсудить идею репарационных кредитов. Это должно преодолеть возражения в частности Бельгии, Германии и Франции против передачи активов, поскольку эти страны опасаются, что изъятие российских активов будет противозаконным и подорвет доверие к евро как резервной валюте.