Переносящие потенциально смертельное заболевание клопы распространились в США

2 минуты чтения 17:23 | Обновлено: 17:25

В Соединенных Штатах начала распространяться болезнь Шагаса — паразитарное заболевание, которое может приводить к летальному исходу, сообщает CNN. Часто заражение простейшими вида Trypanosoma cruzi происходит при укусе триатомового клопа, который также называется поцелуйным клопом, потому что обычно он атакует мягкие ткани — глаза и губы.

После заражения начинается острая фаза болезни Шагаса. Она может протекать бессимптомно или напоминать обычную простуду с повышением температуры тела, головной болью, бледностью и мышечной болью. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), у 20-30% инфицированных людей развиваются более тяжелые состояния, в том числе заболевания пищеварительной и нервной систем, сердечная недостаточность, инсульт или смерть.

CDC насчитывает около 280 тысяч пациентов с болезнью Шагаса в США. В новом отчете организации сказано, что поцелуйные клопы обнаружены уже в 32 штатах, в восьми из них выявлены случаи заражения людей. Вероятно, они начали переселяться в северные регионы из-за изменения климата.

Всемирная организация здравоохранения называет болезнь Шагаса забытым тропическим заболеванием, а Панамериканская организация здравоохранения считает, что эта инфекция постоянно присутствует (эндемична) в 21 стране Северной и Южной Америки, но не в США. В своем новом докладе американские эксперты утверждают, что болезнь Шагаса стала эндемичным заболеванием и для Соединенных Штатов.

Поцелуйные клопы часто испражняются в месте укуса, при этом в их фекалиях могут жить простейшие. Паразиты проникают в организм человека через поврежденные кожные покровы при расчесывании места укуса, а также через глаза или рот.

Также заражение Trypanosoma cruzi может произойти при употреблении продуктов и напитков, загрязненных фекалиями клопов или сумчатых млекопитающих, при трансплантации органов или во время беременности.

В августе Министерство сельского хозяйства США подтвердило, что в стране появился первый пациент с заражением личинками тропической мясной мухи. Эти насекомые откладывают сотни своих личинок в открытые раны на телах людей и теплокровных животных. После вылупления они начинают поедать живые ткани, что приводит к гибели человека или животного. При раннем начале лечения пациенты обычно выживают.

