EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Жена Брюса Уиллиса рассказала о жизни семьи после его диагноза

2 минуты чтения 18:28

Жена Брюса Уиллиса, 47-летняя Эмма Хеминг-Уиллис, поделилась подробностями о жизни семьи после того, как у 70-летнего актера обнаружили деменцию. В интервью The Times она рассказала, как развивалась болезнь и что происходит сейчас.

Первые тревожные признаки, по ее словам, появились около пяти лет назад, когда разговоры с мужем стали периодически не совпадать, а привычный семейный быт нарушился. Сначала близкие связывали перемены с частичной потерей слуха, но в ноябре 2022 года врачи поставили Уиллису диагноз «лобно-височная деменция», сопровождающаяся афазией, т.е. нарушением речи. По информации The Times, средняя продолжительность жизни после появления симптомов заболевания варьируется от шести до восьми лет.  

Смартфоны оказались полезными для мозга
Смартфоны оказались полезными для мозга
Они защищают пожилых людей от деменции. Но есть нюансы
Интернет и мемы5 минут чтения

Хеминг-Уиллис призналась, что известие стало для нее шоком. В феврале 2023 года близкие публично сообщили о диагнозе. С тех пор рядом с актером постоянно находятся его жена, две младшие дочери Мейбл и Эвелин, а также бывшая супруга Деми Мур и трое их взрослых детей.

Одним из самых трудных решений в своей жизни Хеминг считает переселение мужа в отдельный дом, оборудованный специально для пациента с таким заболеванием. Там Брюс Уиллис получает круглосуточный уход и при этом сохраняет небольшую самостоятельность. По ее словам, друзья актера приходят туда каждую пятницу на «мужские вечера», что помогает и самому Уиллису, и его близким. Гости могут общаться с ним без лишнего напряжения, а супруге не приходится контролировать встречу и реагировать на эмоции людей, замечающих, как изменила его болезнь.

«Несмотря на грусть и дискомфорт, это был правильный шаг для него, для наших дочерей и для меня. В итоге я снова смогла стать его женой. Это огромный подарок», — рассказала журналистам Эмма Хеминг-Уиллис.

Дочери, по словам Хеминг, после школы навещают отца, садятся к нему на колени, играют в саду, держат его за руки. «Они научились быть рядом с ним так, как позволяет болезнь. Это трогательно, хотя им очень его не хватает», — признается жена Брюса Уиллиса.

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
Общество7 минут чтения

Она говорит, что болезнь изменила их отношения, но сделала их глубже: «У нас появился свой язык, свое общение. Когда он обнимает меня, это все тот же Брюс». По ее словам, редкие мгновения узнавания остаются главным источником сил для всей семьи, несмотря на то что деменция «безжалостно забирает все больше».

Сейчас Эмма Хеминг-Уиллис, как пишет The Times, участвует в благотворительных проектах, посвященных деменции, и готовит книгу с советами по уходу за больными. Она признает, что скорбит по прошлому, но считает новым опытом проявление безусловной любви — «любви без ожиданий и требований».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября
Самое массовое самоубийство в США
Общество
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
00:01 13 сентября
Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01 12 сентября