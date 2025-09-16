Жена Брюса Уиллиса рассказала о жизни семьи после его диагноза

Жена Брюса Уиллиса, 47-летняя Эмма Хеминг-Уиллис, поделилась подробностями о жизни семьи после того, как у 70-летнего актера обнаружили деменцию. В интервью The Times она рассказала, как развивалась болезнь и что происходит сейчас.

Первые тревожные признаки, по ее словам, появились около пяти лет назад, когда разговоры с мужем стали периодически не совпадать, а привычный семейный быт нарушился. Сначала близкие связывали перемены с частичной потерей слуха, но в ноябре 2022 года врачи поставили Уиллису диагноз «лобно-височная деменция», сопровождающаяся афазией, т.е. нарушением речи. По информации The Times, средняя продолжительность жизни после появления симптомов заболевания варьируется от шести до восьми лет.

Хеминг-Уиллис призналась, что известие стало для нее шоком. В феврале 2023 года близкие публично сообщили о диагнозе. С тех пор рядом с актером постоянно находятся его жена, две младшие дочери Мейбл и Эвелин, а также бывшая супруга Деми Мур и трое их взрослых детей.

Одним из самых трудных решений в своей жизни Хеминг считает переселение мужа в отдельный дом, оборудованный специально для пациента с таким заболеванием. Там Брюс Уиллис получает круглосуточный уход и при этом сохраняет небольшую самостоятельность. По ее словам, друзья актера приходят туда каждую пятницу на «мужские вечера», что помогает и самому Уиллису, и его близким. Гости могут общаться с ним без лишнего напряжения, а супруге не приходится контролировать встречу и реагировать на эмоции людей, замечающих, как изменила его болезнь.

«Несмотря на грусть и дискомфорт, это был правильный шаг для него, для наших дочерей и для меня. В итоге я снова смогла стать его женой. Это огромный подарок», — рассказала журналистам Эмма Хеминг-Уиллис.

Дочери, по словам Хеминг, после школы навещают отца, садятся к нему на колени, играют в саду, держат его за руки. «Они научились быть рядом с ним так, как позволяет болезнь. Это трогательно, хотя им очень его не хватает», — признается жена Брюса Уиллиса.

Она говорит, что болезнь изменила их отношения, но сделала их глубже: «У нас появился свой язык, свое общение. Когда он обнимает меня, это все тот же Брюс». По ее словам, редкие мгновения узнавания остаются главным источником сил для всей семьи, несмотря на то что деменция «безжалостно забирает все больше».

Сейчас Эмма Хеминг-Уиллис, как пишет The Times, участвует в благотворительных проектах, посвященных деменции, и готовит книгу с советами по уходу за больными. Она признает, что скорбит по прошлому, но считает новым опытом проявление безусловной любви — «любви без ожиданий и требований».