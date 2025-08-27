EN
Общество

Брюса Уиллиса переселили в новый дом из-за прогрессирующей деменции

2 минуты чтения 18:51

Семья американского актера Брюса Уиллиса, страдающего лобно-височной деменцией, была вынуждена переселить его в новый дом, где о нем заботятся сиделки. Об этом сообщила жена Уиллиса Эмма в интервью ABC.

Женщина назвала это решение одним из самых трудных за время ухода за мужем. Она описала новый дом как более тихий и безопасный для Брюса — по ее мнению, актеру будет легче ориентироваться на новом месте.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

Эмма рассказала, что состояние здоровья Уиллиса «в целом» отличное, но его «подводит мозг». Она считает, что муж все еще узнает ее, а также их общих дочерей и детей от первого брака. «Он держит нас за руки. Мы целуем его. Мы обнимаем его. Он отвечает взаимностью. Знаете, ему это нравится», — рассказала женщина.

Семья актера адаптировалась под особенности его поведения после постановки диагноза, из-за которого он утратил способность читать и разговаривать. Эмма отметила, что семья научилась новым способам общения с Брюсом — она считает, что близкие актера все еще замечают «проблески личности» Уиллиса и «блеск в его глазах».

Купила кофе и пропала
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
Криминал15 минут чтения

«Это просто трудно увидеть, потому что эти моменты так же быстро появляются, как и проходят. Это тяжело. Но я благодарна. Я благодарна, что мой муж всё ещё здесь», — отметила Эмма. Она рассказала, что семья не заметила первые признаки деменции у актера — он забывал реплики во время сьемок, казался родным отстраненным и пропускал дела, которые ему обычно нравились.

Жена Уиллиса отметила, что долгое время пыталась ухаживать за мужчиной самостоятельно и отказывалась от помощи. В итоге ей самой пришлось лечиться от депрессии. Теперь женщина выступает в качестве спикера по теме защиты прав людей, ухаживающих за близкими с тяжелыми заболеваниями.

Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
