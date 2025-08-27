Брюса Уиллиса переселили в новый дом из-за прогрессирующей деменции

Семья американского актера Брюса Уиллиса, страдающего лобно-височной деменцией, была вынуждена переселить его в новый дом, где о нем заботятся сиделки. Об этом сообщила жена Уиллиса Эмма в интервью ABC.

Женщина назвала это решение одним из самых трудных за время ухода за мужем. Она описала новый дом как более тихий и безопасный для Брюса — по ее мнению, актеру будет легче ориентироваться на новом месте.

Эмма рассказала, что состояние здоровья Уиллиса «в целом» отличное, но его «подводит мозг». Она считает, что муж все еще узнает ее, а также их общих дочерей и детей от первого брака. «Он держит нас за руки. Мы целуем его. Мы обнимаем его. Он отвечает взаимностью. Знаете, ему это нравится», — рассказала женщина.

Семья актера адаптировалась под особенности его поведения после постановки диагноза, из-за которого он утратил способность читать и разговаривать. Эмма отметила, что семья научилась новым способам общения с Брюсом — она считает, что близкие актера все еще замечают «проблески личности» Уиллиса и «блеск в его глазах».

«Это просто трудно увидеть, потому что эти моменты так же быстро появляются, как и проходят. Это тяжело. Но я благодарна. Я благодарна, что мой муж всё ещё здесь», — отметила Эмма. Она рассказала, что семья не заметила первые признаки деменции у актера — он забывал реплики во время сьемок, казался родным отстраненным и пропускал дела, которые ему обычно нравились.

Жена Уиллиса отметила, что долгое время пыталась ухаживать за мужчиной самостоятельно и отказывалась от помощи. В итоге ей самой пришлось лечиться от депрессии. Теперь женщина выступает в качестве спикера по теме защиты прав людей, ухаживающих за близкими с тяжелыми заболеваниями.