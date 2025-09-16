EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Полный запрет на телефоны захотели ввести в школах Швеции

2 минуты чтения 19:29

Правительство Швеции планирует ввести общенациональный запрет на использование детьми мобильных телефонов в школах, сообщает The Guardian.

Запрет будет распространяться на детей в возрасте от семи до 16 лет, их телефоны будут забирать на время уроков и дополнительных школьных занятий, отдавать их будут лишь в конце дня. Власти считают, что это повысит безопасность обучающихся и качество образования.

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

Ограничения являются частью пакета реформ, который правительство Швеции представило во вторник. В него также вошли изменения в системе оценивания, подготовки учителей, а также корректировка школьной программы.

«Это исторические бюджетные инвестиции в школы и самая масштабная программа реформ за последние 30 лет», — заявила министр образования и интеграции Швеции Симона Мохамссон. На реализацию запрета на пользование телефоном власти планируют выделить 95 миллионов крон (почти 10,3 миллиона долларов) в 2026 году и еще 100 миллионов крон (более 10,8 миллиона долларов) в будущем.

По плану властей запрет должен вступить в силу в следующем учебном году — осенью 2026 года. Журналисты отмечают, что многие школы Швеции пытаются ввести подобный запрет уже сегодня и изымают телефоны у своих учеников. Школьники при этом находят способы обходить запреты — они сдают поддельные телефоны, говорят, что забыли или сломали их.

Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
Мир7 минут чтения

Ранее «Холод» рассказывал о небольшом японском городе Тоёакэ, власти которого захотели ограничить своим жителям «необязательное» время пользование телефонами двумя часами в день. Авторы проекта считают, что такие меры помогут бороться с последствиями использования смартфонов, которые, по их мнению, могут вызвать «неблагоприятные физические, психические и бытовые последствия» — например, нехватку сна и дефицит общения с близкими людьми.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября
Самое массовое самоубийство в США
Общество
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
00:01 13 сентября
Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01 12 сентября