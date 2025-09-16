Полный запрет на телефоны захотели ввести в школах Швеции

Правительство Швеции планирует ввести общенациональный запрет на использование детьми мобильных телефонов в школах, сообщает The Guardian.

Запрет будет распространяться на детей в возрасте от семи до 16 лет, их телефоны будут забирать на время уроков и дополнительных школьных занятий, отдавать их будут лишь в конце дня. Власти считают, что это повысит безопасность обучающихся и качество образования.

Худший авторынок мира прямо сейчас Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов Экономика 11 минут чтения

Ограничения являются частью пакета реформ, который правительство Швеции представило во вторник. В него также вошли изменения в системе оценивания, подготовки учителей, а также корректировка школьной программы.

«Это исторические бюджетные инвестиции в школы и самая масштабная программа реформ за последние 30 лет», — заявила министр образования и интеграции Швеции Симона Мохамссон. На реализацию запрета на пользование телефоном власти планируют выделить 95 миллионов крон (почти 10,3 миллиона долларов) в 2026 году и еще 100 миллионов крон (более 10,8 миллиона долларов) в будущем.

По плану властей запрет должен вступить в силу в следующем учебном году — осенью 2026 года. Журналисты отмечают, что многие школы Швеции пытаются ввести подобный запрет уже сегодня и изымают телефоны у своих учеников. Школьники при этом находят способы обходить запреты — они сдают поддельные телефоны, говорят, что забыли или сломали их.

Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими Мир 7 минут чтения

Ранее «Холод» рассказывал о небольшом японском городе Тоёакэ, власти которого захотели ограничить своим жителям «необязательное» время пользование телефонами двумя часами в день. Авторы проекта считают, что такие меры помогут бороться с последствиями использования смартфонов, которые, по их мнению, могут вызвать «неблагоприятные физические, психические и бытовые последствия» — например, нехватку сна и дефицит общения с близкими людьми.