EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Наказание за «кражу невест» ввели в Казахстане

2 минуты чтения 16:05

В Казахстане с 16 сентября начали действовать новые поправки к Уголовному кодексу, которые ужесточают наказание за похищение человека, включая так называемую «кражу невест», а также принуждение к браку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.

Согласно новым нормам, за принуждение к браку предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных или общественных работ, а также ограничения или лишения свободы.

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
Общество7 минут чтения

При этом санкции зависят от обстоятельств преступления и варьируются от штрафа «до 2000 месячных расчетных показателей и лишения свободы на срок до двух лет» до лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, если действия обвиняемых «повлекли по неосторожности тяжкие последствия».

«Более строгое наказание грозит в случаях, когда принуждение сопровождается насилием, совершается в отношении несовершеннолетних, с использованием зависимости, группой лиц или с применением служебного положения», — говорится в сообщении МВД Казахстана.

В министерстве также отметили, что ранее похититель мог избежать уголовного преследования, если добровольно отпускал свою жертву. Новые нормы устранили эту лазейку. Теперь виновные будут нести ответственность независимо от их дальнейших действий.

Самая страшная речная катастрофа России
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
Общество17 минут чтения

В МВД Казахстана подчеркнули, что изменения направлены на предотвращение насильственных браков и «защиту уязвимых категорий граждан, прежде всего женщин и подростков».

О том, что президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующие поправки в законодательство, стало известно в середине июля. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября
Самое массовое самоубийство в США
Общество
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
00:01 13 сентября
Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01 12 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем