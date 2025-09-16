Наказание за «кражу невест» ввели в Казахстане

В Казахстане с 16 сентября начали действовать новые поправки к Уголовному кодексу, которые ужесточают наказание за похищение человека, включая так называемую «кражу невест», а также принуждение к браку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.

Согласно новым нормам, за принуждение к браку предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных или общественных работ, а также ограничения или лишения свободы.

При этом санкции зависят от обстоятельств преступления и варьируются от штрафа «до 2000 месячных расчетных показателей и лишения свободы на срок до двух лет» до лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, если действия обвиняемых «повлекли по неосторожности тяжкие последствия».

«Более строгое наказание грозит в случаях, когда принуждение сопровождается насилием, совершается в отношении несовершеннолетних, с использованием зависимости, группой лиц или с применением служебного положения», — говорится в сообщении МВД Казахстана.

В министерстве также отметили, что ранее похититель мог избежать уголовного преследования, если добровольно отпускал свою жертву. Новые нормы устранили эту лазейку. Теперь виновные будут нести ответственность независимо от их дальнейших действий.

В МВД Казахстана подчеркнули, что изменения направлены на предотвращение насильственных браков и «защиту уязвимых категорий граждан, прежде всего женщин и подростков».

О том, что президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующие поправки в законодательство, стало известно в середине июля.