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Мир

В Казахстане начнут наказывать за «кражу невест» и преследование

2 минуты чтения 14:34

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за похищение женщин с целью принудительного вступления в брак, а также за систематическое преследование человека (сталкинг), сообщает «Медиазона. Центральная Азия».

Согласно изменениям в Уголовный кодекс Казахстана, за принуждение к браку теперь предусмотрено наказание от штрафа в размере до 2000 месячных расчетных показателей (МРП, в настоящее время 1 МРП равен 3932 тенге — 580 рублей) и до двух лет лишения свободы. В случае, если преступление совершено с применением насилия, в отношении несовершеннолетнего, с использованием служебного положения или группой лиц, наказание может достигать семи лет заключения. При наступлении тяжких последствий срок увеличивается до десяти лет.

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Кроме того, в кодекс добавлена новая статья, предусматривающая ответственность за сталкинг. За систематическое преследование человека грозит штраф до 200 МРП (116 тысяч рублей), исправительные работы или арест сроком до 50 суток.

В рамках поправок также закреплено, что к женщинам, несовершеннолетним и людям с инвалидностью первой-второй группы не будет применяться наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Необходимость уголовного преследования за похищение с целью брака обсуждалась в стране на протяжении последних лет. В августе 2023 года с такой инициативой выступил офис уполномоченного по правам человека Казахстана, получив поддержку Генеральной прокуратуры.

Похищения девушек для насильственного брака — до сих пор распространенная практика в некоторых странах Центральной Азии.

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