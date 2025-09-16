Генпрокурор США рассказала о загадке сна Трампа

В администрации американского президента Дональда Трампа никто не знает, когда он спит. Об этом генеральный прокурор США Пэм Бонди рассказала в ходе подкаста бывшего директора по коммуникациям экс-вице-президента США Майка Пенса республиканки Кейт Миллер.

«Никто из нас не может угнаться за ним, мы всегда шутим <…> Я имею в виду, что никто из нас не знает, когда он спит. Он все время работает», — рассказала Бонди.

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня» Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец Общество 7 минут чтения

Ранее похожие заявления делал действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс. Комментируя рабочий режим и состояние здоровья Трампа, Вэнс говорил, что у американского президента «нет кнопки выключения». По словам американского вице-президента, случается так, что глава Белого дома звонит своим подчиненным сначала в два часа ночи, а затем снова в шесть часов утра и уже по совершенно другой теме. «Господин президент, вы ложились спать?» — пошутил тогда Вэнс.

Самая страшная речная катастрофа России Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек Общество 17 минут чтения

В конце августа в сети распространились сообщения о возможной смерти Дональда Трампа, который к этому моменту несколько дней не появлялся на публике и в телеэфире. Хештег #Trumpisdead завирусился в соцсети X, появившись в десятках тысяч постов пользователей.

Теории конспирологов тогда подогрело и заявление вице-президента Вэнса, который сказал, что готов в случае необходимости занять пост президента США. «Если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего обучения, чем то, что я прошел за последние 200 дней», — сказал тогда Вэнс, оговорившись, что не ждет ничего подобного, а самого Трампа считает полностью здоровым и способным исполнять свои президентские обязанности до конца своих полномочий.