Эксперты назвали причины распространения слухов о смерти Трампа

История со спекуляциями о смерти Дональда Трампа наглядно показала, как быстро распространяется дезинформация в эпоху соцсетей. Колонку, посвященную этой теме, опубликовало The Guardian.

По информации издания, слухи о смерти американского президента начали распространяться в первые дни сентября, когда в его расписании не оказалось публичных мероприятий. На протяжении нескольких дней Трамп покидал Белый дом и отправлялся на гольф-поле в Вирджинии, но снимки оттуда получались размытыми и сделанными издалека, а сам он с прессой не общался. Подозрения усилило и то, что глава США опубликовал в соцсетях фотографию недельной давности.

Внимание пользователей привлекли и внешние признаки, отмечает The Guardian. Так, на руках Трампа заметили синяки, иногда прикрытые гримом, а на ногах — отеки. Эти детали быстро стали частью онлайн-дискуссий о его здоровье.

После этого Google буквально засыпало запросами о предполагаемой смерти главы США, а в соцсети X в тренды вышла фраза «Где же Дональд Трамп», отмечает The Guardian. В сети появились тысячи твитов, роликов в TikTok и мемов на эту тему. Параллельно распространились слухи о перекрытых дорогах возле военного госпиталя Уолтера Рида, где президент лечился от коронавируса пять лет назад.

Белый дом позже сообщил, что у Трампа диагностирована хроническая венозная недостаточность, а синяки на руках связаны с частыми рукопожатиями и приемом аспирина. Сам президент назвал сообщения о своей смерти «фейковыми новостями» и заявил, что «никогда не чувствовал себя лучше».

По мнению экспертов, цитируемых The Guardian, эта история отражает специфику современной медиасреды. Ларри Джейкобс из Миннесотского университета отметил, что «ненасытное желание видеть Трампа исчезнувшим» сделало возможным быстрое распространение неподтвержденных сообщений. «Мемы и видео довольно быстро и эффективно убедили тысячи, а может, миллионы людей в том, что Трампа больше нет, хотя никаких доказательств не было», — сказал он.

Другой собеседник издания — президент коалиции Union Рид Гэлен — подчеркнул, что привычка к постоянному присутствию Трампа в новостях делает его исчезновение даже на сутки-двое слишком заметным. По его мнению, для оппонентов президента ежедневные высказывания и скандалы стали частью политического процесса, поэтому их отсутствие воспринимается как тревожный знак.

Опрошенные The Guardian аналитики также обратили внимание на двойные стандарты. Так, политический стратег Дрексел Херд напомнил, что возраст и здоровье Джо Байдена постоянно становились темой публичных обсуждений, тогда как аналогичные вопросы о Трампе остаются в тени, хотя он всего на несколько лет младше.

Команда Трампа, как отмечает британское издание, использовала этот неприятный эпизод с распространением слухом в своих целях. Она разослала письмо под заголовком «Я жив!». В тексте Трамп обвинял «фейковые СМИ и радикалов» в попытке объявить его мертвым и уверял, что чувствует себя «живее всех живых». Затем следовал стандартный для его команды призыв поддержать президента с помощью пожертвований.