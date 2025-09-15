EN
Глобальное потепление породило новый остров

2 минуты чтения 15:14

На юго-востоке Аляски в результате таяния ледника в центре озера Алсек появился новый остров. Это следует из спутниковых снимков НАСА, на которых видно, что небольшая горная возвышенность полностью отделилась от остальной части суши и оказалась окруженной водами озера, передает Live Science.

В НАСА сообщили, что размер острова составляет около пяти квадратных километров. Он образовался летом этого года, между 13 июля и 6 августа, а сам ледник таял на протяжении нескольких десятилетий, заполняя пространство между возвышенностью Проу-Ноб и остальной частью суши водой. Для сравнения НАСА опубликовало спутниковый снимок 1984 года, на котором острова еще не существовало.

Отмечается, что с 1984 года площадь озера Алсек увеличилась с 45 до 75 квадратных километров. Вместе с соседними предледниковыми озерами Арлекин и Гранд Плато общая площадь трех озер за этот период увеличилась более чем вдвое.

«Ледники в этом районе истончаются и отступают, а талая вода образует ледниковые озера. На одном из этих растущих водных пространств появился новый остров», — заявила  Линдси Дерманн из Обсерватории Земли НАСА.

При этом, как пишет Live Science, ранее ученые прогнозировали, что Проу-Ноб станет отдельным островом к 2020 году. Они основывались на данных о скорости таяния ледника с 1960 по 1990 год. Это говорит о том, что ледник продержался у горы дольше положенного срока. В то же время ученые подчеркнули, что сам факт образования нового острова демонстрирует влияние климатического кризиса на ледники.

В августе этого года жителей города Джуно, столицы Аляски, предупредили о вероятном наводнении из-за переполненного ледникового озера в бассейне Самоубийц. В прошлом году от наводнения в пригороде столицы пострадали около 300 домов.

