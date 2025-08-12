Жителей столицы Аляски предупредили о наводнении

Жителей города Джуно американского штата Аляска предупредили о возможном наводнении близ ледника Менденхолл. По данным Национальной метеорологической службы США, ледниковое озеро в бассейне Самоубийц переполнено и готово вот-вот выйти из берегов. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Экстренные службы готовятся к тому, что прорыв произойдет в течение ближайших одного-шести дней. Это может случиться во время встречи американского президента Дональда Трампа и Владимира Путина, которая назначена на 15 апреля.

В связи с ожидающимся наводнением жителей районов, расположенных рядом с ледником, призвали эвакуироваться. В прошлом году, как пишет местный портал Alaska Beacon, из-за наводнения пострадали почти 300 домов, преимущественно в пригороде Джуно. С тех пор власти возвели специальные заграждения для защиты от новых наводнений, но их эффективность еще не проверяли.

«Хотя мы абсолютно уверены в способности барьеров защитить жилые районы, мы не готовы рисковать чьей-либо жизнью или безопасностью», — цитирует издание слова директора программ по чрезвычайным ситуациям города и района Джуно Райана О’Шонесси.

Саммит Путина и Трампа на Аляске, как писала американская газета The New York Times, скорее всего пройдет в Анкоридже — крупнейшем городе штата, который находится ближе к российской границе. В свою очередь, город Джуно расположен рядом с канадской границей.

Согласно предположениям СМИ, встреча Путина и Трампа может пройти в отеле Captain Cook, в котором в 2021 году США принимали делегацию из Китая.