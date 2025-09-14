EN
Работодатели массово внедряют программы для слежки за сотрудниками в европейской стране

2 минуты чтения 16:07

Каждый третий работодатель в Великобритании использует технологию «bossware» для отслеживания активности сотрудников, при этом самыми распространенными методами являются мониторинг электронной почты и истории посещения сайтов. Об этом говорится в результатах опроса Института управленцев (Chartered Management Institute, CMI), пишет The Guardian.

Согласно опросу, в котором приняли участие сотни менеджеров в Великобритании, 35% сообщили, что в их организациях контролируют электронную почту сотрудников. Также стало известно, что каждый седьмой работодатель записывает или просматривает активность сотрудников на экране.

Исследование показало, что более половины (53%) опрошенных согласны с мониторингом онлайн-активности сотрудников на устройствах, принадлежащих работодателю. В то же время 42% менеджеров выступили против. Они считают, что такие действия не повышают эффективность работы, а наоборот, подрывают доверие и могут привести к несправедливым выводам и дисциплинарным мерам. 

Согласно данным Офиса комиссара по информации (Information Commissioner’s Office, ICO), в 2023 году менее 20% сотрудников полагали, что за ними ведется наблюдение со стороны работодателя. Еще около трети менеджеров сообщили, что в их организациях отслеживают онлайн-активность сотрудников на устройствах, являющихся собственностью компании. Однако эта цифра, вероятно, занижена, поскольку примерно столько же менеджеров признались, что не знают, какой именно мониторинг проводится в их организациях.

Бывший высокопоставленный сотрудник органа управления общественным транспортом, имя которого не называется, рассказал, что уволился из-за «навязчивого и откровенно преследовательского» мониторинга со стороны работодателя. По его словам, руководство даже следило за его онлайн-календарем, отчего он был «невероятно раздражен».

В ICO подчеркнули, что работодатели обязаны информировать работников о характере, объеме и целях наблюдения. Регулятор предупреждает, что чрезмерный контроль, особенно в условиях удаленной или гибридной работы, может серьезно нарушать право на личную жизнь. Ведомство заявило, что готово принимать меры при выявлении нарушений.

В CMI в свою очередь отметили, что зачастую мониторинг сводится к проверкам, чтобы сотрудники не получали доступ к неприемлемому контенту. Однако эксперты признали: «со временем возникает ощущение, что за вами наблюдает Большой Брат».

