Генсек НАТО заявил об угрозе российских ракет для всей территории Европы

2 минуты чтения 14:30

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал все страны альянса ощущать себя частью «восточного фланга», поскольку угроза со стороны России касается не только государств, граничащих с ней. По его словам, российские ракеты способны быстро достичь Лондона или Мадрида.

«Если говорить в более широком смысле, то, знаете, мне не нравится вся эта концепция мышления в терминах “восточного фланга”, потому что она создает впечатление, что если я живу в Мадриде или Лондоне, то я в большей безопасности, чем если бы я жил в Таллине. А это не так», — заявил Рютте.

По его словам, новейшие российские ракеты «летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука» и, таким образом, способны долететь «до Мадрида или Лондона всего на пять или десять минут позже, чем до Таллина или Вильнюса».  

«Так что в этом смысле давайте договоримся: в рамках этого Альянса из 32 стран мы все живем на восточном фланге», — сказал генсек НАТО.

Рютте выступил с этим заявлением на пресс-конференции, где вместе с командующим Европейского командования вооруженных сил США Алексусом Гринкевичем объявил о запуске операции НАТО «Восточный часовой» (Eastern Sentry), направленной на укрепление оборонной позиции на восточном фланге.

По его словам, операция, которая начнется в ближайшие дни, задействуют силы ряда членов альянса и союзников, включая Данию, Францию, Великобританию и Германию. Как отметил Рютте, «Восточный часовой» будет включать в себя не только «традиционные военные возможности», но и специальные меры по противодействию беспилотникам.

«Операция “Восточный часовой” придаст нашей оборонной позиции дополнительную гибкость и силу. Она ясно даст понять, что как оборонительный альянс мы всегда готовы к защите», — подчеркнул генсек НАТО. 

Решение о проведении новой операции было принято на фоне вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши. 12 сентября Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, в ходе которого 43 страны обвинили Россию в нарушении международного права и Устава ООН.

