Генсек НАТО заявил об угрозе российских ракет для всей территории Европы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал все страны альянса ощущать себя частью «восточного фланга», поскольку угроза со стороны России касается не только государств, граничащих с ней. По его словам, российские ракеты способны быстро достичь Лондона или Мадрида.

«Если говорить в более широком смысле, то, знаете, мне не нравится вся эта концепция мышления в терминах “восточного фланга”, потому что она создает впечатление, что если я живу в Мадриде или Лондоне, то я в большей безопасности, чем если бы я жил в Таллине. А это не так», — заявил Рютте.

По его словам, новейшие российские ракеты «летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука» и, таким образом, способны долететь «до Мадрида или Лондона всего на пять или десять минут позже, чем до Таллина или Вильнюса».

«Так что в этом смысле давайте договоримся: в рамках этого Альянса из 32 стран мы все живем на восточном фланге», — сказал генсек НАТО.

Рютте выступил с этим заявлением на пресс-конференции, где вместе с командующим Европейского командования вооруженных сил США Алексусом Гринкевичем объявил о запуске операции НАТО «Восточный часовой» (Eastern Sentry), направленной на укрепление оборонной позиции на восточном фланге.

По его словам, операция, которая начнется в ближайшие дни, задействуют силы ряда членов альянса и союзников, включая Данию, Францию, Великобританию и Германию. Как отметил Рютте, «Восточный часовой» будет включать в себя не только «традиционные военные возможности», но и специальные меры по противодействию беспилотникам.

«Операция “Восточный часовой” придаст нашей оборонной позиции дополнительную гибкость и силу. Она ясно даст понять, что как оборонительный альянс мы всегда готовы к защите», — подчеркнул генсек НАТО.

Решение о проведении новой операции было принято на фоне вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши. 12 сентября Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, в ходе которого 43 страны обвинили Россию в нарушении международного права и Устава ООН.