Россию обвинили в нарушении международного права после атаки дронов на страну НАТО

2 минуты чтения 12:32

Совет Безопасности ООН в пятницу, 12 сентября, провел экстренное заседание, из-за вторжения российских беспилотников в Польшу. На встрече США присоединились к совместному заявлению 43 стран, обвинив Россию в нарушении международного права и Устава ООН.

«Соединенные Штаты поддерживают своих союзников по НАТО перед лицом этих тревожных нарушений воздушного пространства <…> Будьте уверены, мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — заявила заместитель постоянного представителя США при ООН Дороти Ши.

Самое массовое самоубийство в США
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
Общество24 минуты чтения

По данным Reuters, такая реакция Вашингтона, по всей видимости, была призвана смягчить обеспокоенность европейских союзников после неоднозначного заявления Дональда Трампа о том, что вторжение дронов в Польшу могло быть «ошибкой».

«Эти действия — теперь уже с нарушением воздушного пространства союзника США, будь то намеренно или нет — демонстрируют крайнее неуважение к добросовестным усилиям США по прекращению этого конфликта», — добавила Ши.

10 сентября Польша, при поддержке авиации союзников по НАТО, сбила беспилотники, нарушившие ее воздушное пространство. По данным агентства, это первый задокументированный случай, когда страна — член Североатлантического альянса — открыла огонь в ходе войны России против Украины.

«Мы знаем, и я повторяю — мы знаем, что это не было ошибкой», — заявил госсекретарь Польши Марчин Босацкий.

В ходе заседания он продемонстрировал участникам фотографии сбитого дрона и указал на русские надписи на его деталях. «Польшу нельзя запугать», — сказал он.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

Россия, в свою очередь, отвергла все обвинения в поражении целей на территории Польши. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в ночь на 10 сентября вооруженные силы наносили удары по военно-промышленным объектам на территории Украины.

«Никаких целей на территории Польши не намечалось. Дальность полета использованных в ходе удара беспилотных летательных аппаратов не превышала 700 километров, что делает физически невозможным их попадание на польскую территорию», — сказал он.

Небензя добавил, что Москва готова к диалогу с Польшей, «если польская сторона действительно заинтересована в снижении напряженности, а не в ее нагнетании».

