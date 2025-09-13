Россию обвинили в нарушении международного права после атаки дронов на страну НАТО

Совет Безопасности ООН в пятницу, 12 сентября, провел экстренное заседание, из-за вторжения российских беспилотников в Польшу. На встрече США присоединились к совместному заявлению 43 стран, обвинив Россию в нарушении международного права и Устава ООН.

«Соединенные Штаты поддерживают своих союзников по НАТО перед лицом этих тревожных нарушений воздушного пространства <…> Будьте уверены, мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — заявила заместитель постоянного представителя США при ООН Дороти Ши.

По данным Reuters, такая реакция Вашингтона, по всей видимости, была призвана смягчить обеспокоенность европейских союзников после неоднозначного заявления Дональда Трампа о том, что вторжение дронов в Польшу могло быть «ошибкой».

«Эти действия — теперь уже с нарушением воздушного пространства союзника США, будь то намеренно или нет — демонстрируют крайнее неуважение к добросовестным усилиям США по прекращению этого конфликта», — добавила Ши.

10 сентября Польша, при поддержке авиации союзников по НАТО, сбила беспилотники, нарушившие ее воздушное пространство. По данным агентства, это первый задокументированный случай, когда страна — член Североатлантического альянса — открыла огонь в ходе войны России против Украины.

«Мы знаем, и я повторяю — мы знаем, что это не было ошибкой», — заявил госсекретарь Польши Марчин Босацкий.

В ходе заседания он продемонстрировал участникам фотографии сбитого дрона и указал на русские надписи на его деталях. «Польшу нельзя запугать», — сказал он.

Россия, в свою очередь, отвергла все обвинения в поражении целей на территории Польши. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в ночь на 10 сентября вооруженные силы наносили удары по военно-промышленным объектам на территории Украины.

«Никаких целей на территории Польши не намечалось. Дальность полета использованных в ходе удара беспилотных летательных аппаратов не превышала 700 километров, что делает физически невозможным их попадание на польскую территорию», — сказал он.

Небензя добавил, что Москва готова к диалогу с Польшей, «если польская сторона действительно заинтересована в снижении напряженности, а не в ее нагнетании».